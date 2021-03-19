政院版房地合一稅修法付委審查 蘇揆：打炒房實現居住正義

為遏止短期炒房亂象，行政院會日前通過「房地合一 2.0」所得稅法修正草案，今 (19) 日已付委審查，央行昨天也祭出第二波打炒房的三大措施，行政院長蘇貞昌強調，政府降低多屋者的貸款成數，是為了遏止短買短賣，逐步實現居住正義，呼籲千萬不要把房屋拿來當商品炒作。

央行理監事會議拋出震撼彈，將祭出三大手段打炒房，第一、公司法人購置住宅貸款最高成數一律降為 4 成；第二、自然人購屋第 3 戶貸款最高成數由 6 成降至 5.5 成，第 4 戶以上從 6 成降至 5 成，新增第 4 戶以上高價住宅貸款最高成數由 6 成降至 4 成；第三、新增工業區閒置土地抵押貸款規範措施，限制最高貸款成數 5.5 成。

蘇貞昌今天上午率閣員赴立法院施政報告及總質詢，會前被問及對於多屋貸款成數未來是否視情況修正？蘇揆指出，政府一直在為了民眾的居住正義努力，因此，除了大量興建社會住宅，同時推動包租代管政策，對於將房屋拿來炒作很不以為然。

蘇貞昌表示，你可以為了賺錢做各種生意，但千萬不要把房屋拿來做商品炒作，因此，政府推動房地合一 2.0，把期限延長，都是為了不要短買短賣、炒作賺取暴利。

此外，蘇貞昌強調，央行也訂定購入豪宅第 3 戶以上，不再給予高成數貸款，把貸款成數降低，都是為了打炒房，希望實現居住正義，讓大家都買得起房。

立法院會上午處理報告事項，將行政院版本的所得稅法部分條文修正草案交付財政委員會審查。財委會也已排定，24 日將邀請財政部長蘇建榮，就房地合一稅及囤房稅評估推動議題，進行專題報告，並備質詢。