日本電產將發行5億歐元綠債 加速電動車驅動馬達研發生產

《日本經濟新聞》週五 (19 日) 報導。硬碟 (HDD) 用馬達全球市占第一、也生產電動車 (EV) 用驅動馬達的日本電產 (Nidec)(6594-JP)，正打算發行 5 億歐元的綠色債券 (Green Bond)，最快在 3 月底時實施。募得的資金預估會用於電動車驅動馬達的研發及生產投資。

日本電產即將發行的綠色債券期限五年，利率及其他詳細內容會在今後決定。該公司過去在 2019 年 11 月，就曾經發行 1000 億日圓的綠色債券，創下日本企業單次發債的最高金額紀錄。

日本電產發行綠色債券，正逢愈來愈多機構投資人關心 ESG(環境、社會和公司治理) 議題。而日本電產之所以選擇歐元計價發債，應該與歐洲投資人特別重視環境問題有關。

日本電產目標在 2030 年把營收衝高到 10 兆日圓。日本電產已把電動車的驅動馬達設為發展主軸，正在加快產品研發及設備投資的腳步，抓住全球走向脫碳、電動車市場的趨勢。

除了電動車驅動馬達需求走在前頭的中國市場之外，日本電產也計畫在歐洲塞爾維亞投資約 2 千億日圓興建新工廠。另外到了 2022 年，日本電產與 Stellantis(原本的 PSA 集團) 的合資公司也預料會開始生產驅動馬達的生產，布局歐洲生產。