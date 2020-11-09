土耳其財政高層又一次巨震 里拉週末期間升值2%

土耳其貨幣里拉今年暴跌之際，土耳其經濟管理部門在週末期間又見巨變，先是央行總裁在上週六 (7 日) 被撤職，接著財政部長再以健康理由辭職，讓里拉前途更難以預料。

不過，短期的人事巨震帶來升息預期，也使里拉在週末期間上漲 2%。

(鉅亨網圖表)

整理而言，土耳其里拉今年暴跌 30%，持續接近 5 年的貶勢，部分原因是受到疫情打擊。

為挽救貨幣，土耳其異常進行了多次升息，但效果始終有限。上週六，央行總裁 Murat Uysal 遭到總統艾爾段 (Recep Tayyip Erdogan) 撤職，但未見官方解釋，這是央行在 16 個月內第 2 位總裁下台。

週日，艾爾段女婿財政部長 Berat Albayrak 宣布因健康原因而辭職，讓土耳其潛在危機擴大。

艾爾段已經指派前財政部長 Naci Agbal 接任央行總裁，但 Albayrak 的辭職仍待總統批准。

Agbal 週一表示，央行的主要目標在於維持通膨穩定，並將會果斷使用所有政策工具，以實現此一目標。

不過，這次換人仍不被分析師看好。高盛集團經濟學家 Murat Unur 和 Clemens Grafe 在新的報告寫道，新任央行總裁不太可能改變土耳其貨幣、通膨和儲備的趨勢。