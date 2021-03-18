美庫存上升+需求降溫 國際油價雙雙挫逾4%

因歐洲疫苗接種進度緩慢加上亞洲原油需求降溫，國際油價周四 (18 日) 雙雙挫逾 4%，西德州中質原油 (WTI) 更創下去年 11 月以來最大單日跌幅。

截至台北時間周四 (18 日)23 時許，國際基準布蘭特原油下跌 4.04％，暫報每桶 65.25 美元，美國基準 WTI 原油跌 4.37％，暫報每桶 61.78 美元。

布蘭特原油本月稍早一度站上每桶 71 美元，WTI 原油亦突破 67 美元關卡，但因亞洲實物市場出現疲態，加上歐洲地區疫苗接種進展不如預期，削弱市場對於能源需求恢復的期望，油價因此回跌。

美國戰略能源與經濟研究 (Strategic Energy&Economic Research) 總裁 Michael Lynch 認為，原油需求沒有達到預期的正常水平，且歐洲的疫苗消息肯定會影響短期需求。

英國周四表示，政府自全球各地採購的過程中遭逢一些問題，可能導致疫苗推出時間比預期還要慢一些。在部分國家居民出現血栓症狀後， 歐洲多國相繼宣布暫停施打阿斯利康疫苗。

PVM Oil Associates 分析師 Tamas Varga 也表示，市場情緒已經改變，短期的供需考量正在影響市場情緒，但他仍看好油市長期前景