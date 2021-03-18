沃旭能源：啟動大彰化離岸風場海上工程

離岸風電開發商沃旭能源 (Ørsted) 今 (18) 日宣布，在取得所有相關許可並通過環評大會審查後，日前已全面展開 900 MW 大彰化東南及西南第一階段離岸風場海上施工，今年將進行海纜鋪設、海上變電站與水下基礎安裝，並於明年起進行風機安裝作業。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場位於彰化外海 35 至 60 公里處，是台灣第一座位於航道外的大規模遠岸風場，預定 2022 年完成建造，屆時可提供乾淨能源給 100 萬戶家庭。

沃旭能源日前已啟動連接海纜上岸水平導向鑽掘工程，並正在進行防淘刷保護作業，為水下基礎海上安裝施工做好前置準備。此外，陸域工程進度順利，沃旭能源已完成 2 座陸上變電站主建築物土木工程；由沃旭額外投入資源所進行的台中港 36 號及 37 號碼頭暨後線土地基礎設施升級工程，也順利如期完工，用以儲存風場施工重要組件。

沃旭能源承諾施工時將採用已商業化的最佳技術以保護環境。而沃旭大彰化東南及西南第一階段離岸風場的供應商，已招募台灣本地鯨豚觀察員，其中也包含彰化的漁民及民間生態團體成員，未來將全力投入海上工程的鯨豚觀察工作。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場的海上工程，將有大規模的海事工程及船舶供應商協助，海上施工高峰期預估將動員超過 25 艘船舶，包含人員運輸船、安裝船、支援船、施工運維船及警戒船等，預計將有 500 至 800 名人員同時在海上作業。

除啟動海上施工，沃旭能源已建立台灣本地運維團隊，並已招募 21 位本地運維工程師，預計將再招募 4 位，團隊將於 2022 年進駐台中港運維中心。

