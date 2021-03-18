日本首都圈將解除緊急狀態 入境日本手機需安裝指定軟體

日本首相菅義偉 18 日 (週四) 下午向日本國會報告，關於首都圈一都三縣 (東京都、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣) 要在 3 月 21 日全面解除緊急狀態的方針，已於同 (18) 日上午獲得由專家小組所組成的「基本因應方針等諮詢委員會」的同意。

此外，日本厚生勞動省也宣布，從 3 月 18 日起，所有入境日本的旅客都需持有智慧型手機、如果沒有就必須在機場租用，並且在上頭安裝防疫 APP「COCOA」、確認行蹤的「OSSMA」、紀錄移動履歷的「Google Maps」等，還有通訊軟體「Skype」。

日本首都圈一都三縣，日前由於疫情的再度惡化，在今年 1 月初第兩度的進入緊急狀態。原本預定一個月結束的緊急狀態，也因改善狀況不如預期而二度延期，最新決議是要在 3 月 21 日結束這為期兩個半月的煎熬過程。

日本首相菅義偉也將於 18 日晚間召開記者會，正式宣布首都圈結束緊急狀態的消息，並向外界說明事情經過及解除理由、以及未來的防疫對策等。

另外日本政府的防疫對策本部，也決定拉高新冠肺炎 (COVID-19) 變種病毒的抽樣檢查比例，將由目前的 5 ~ 10% 一口氣提高到 40% 水準。

日本經濟再生擔當大臣西村康稔，在 18 日早上的諮詢委員會的會議開始時，提到「希望緊急狀態能在 21 日期限當天結束。」

雖然千葉、埼玉的病床使用率已降至 30% 左右，符合緊急狀態解除的規定，然而目前情況也有稍微增加的趨勢。

未來在解除緊急狀態後，日本政府也仍會要求首都圈一都三縣的餐飲店維持晚間九點關門的規定，各項活動亦仍須遵守人數限制的規定。觀光振興的「Go To Travel」政策也不會立即的重新上路。