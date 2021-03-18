〈三星新機登台〉首款防水A系列5G手機 台供應鏈營運增溫

台灣三星今 (18) 日宣布推出 5G 新機 Galaxy A52，IP67 防水防塵重新回歸，定價 13990 元起，搶攻中階市場，台供應鏈營運可望受惠。

台廠三星估應鏈包括鏡頭廠大立光 (3008-TW)，石英元件廠晶技 (3042-TW)，散熱廠超眾 (6230-TW)、雙鴻 (3324-TW)、觸控模組廠 GIS-KY 業成 (6456-TW)，指紋辨識 IC 廠神盾 (6462-TW) 等。

Galaxy A52 規格方面，搭載高通 Snapdragon 750G、具備 6.5 吋與 120Hz 高影格率 FHD + 解析度螢幕、同時加入 OIS 光學防手震、4500mAh 大電量，以及三星自家高階機才有的 25W 快充。

相機部分，Galaxy A52 採用 4 鏡頭設計，包括 6400 萬畫素主相機、1200 萬畫素超廣角鏡，以及 500 萬畫素的微距鏡與遠距鏡。

台灣三星即日起開始銷售 Galaxy A52，共有兩種版本，其中，6GB +128GB 定價 13990 元、8GB+256GB 定價 15990 元。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，去年 Galaxy A 系列表現不俗，銷售量較去年同期成長近 4 成，又以 13-17 歲用戶成長顯著，看好 5G 手機需求攀升，Galaxy A52 5G 可望延續去年動能，達成上市後首月進入市調機構前十名目標。

陳啟蒙指出，目前中階市場價格逐步下調，三星下半年也將把中階機種價格調降，預期 9000 元以下的新機種比重將達 2 成；另外，今年仍會持續推出 4G 手機，但價格僅約落在 8000 元以下。

高階手機部分，陳啟蒙說，去年疫情衝擊高階手機銷售量，目前高階占比約 3 成，預期隨著新機推出，推升整體銷售量表現，預估今年 4 月中旬高階比重可達 4 成，且銷量有望超越 2019 年水準。