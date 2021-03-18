【瑞銀投信】Anue專欄二 ： ESG投資好給利－擁抱ESG投資，兼顧品質與報酬

瑞銀 (盧森堡) 多元關鍵趨勢基金 (美元) 基金產品經理 張婉珍

ESG 投資風潮愈來愈熱，根據 Morningstar 統計，2020 年永續投資及 ESG 概念基金資金流入與資產規模均大幅成長。2020 年 Q4 全球永續概念基金吸引 1523 億美金的資金淨流入，較前一季大幅成長 88%，其中以歐洲佔 79.3% 為最大宗、美國佔 13.4% 次之，其他地區如加拿大、澳洲、紐西蘭與亞洲等也快速成長。在資金流入下，2020 年 Q4 全球永續概念基金資產規模也由前一季的 1.28 兆美元成長 29% 至 1.65 兆美元。

將 ESG 納入投資決策好處多

ESG 在全球掀起投資熱，台灣也不例外。據 Morningstar 統計，台灣永續基金規模為亞洲 (不含日本) 地區為第 2 大，僅次中國（圖一），且台灣發行的 ESG 相關基金檔數也由 2019 年的 2 檔大幅成長至 2020 年的 11 檔。

為何永續 / ESG 概念投資成長速度驚人？除了各國法規愈來愈注重外，另一重要原因是疫情讓 ESG 受到更多重視。以往因人類的貪婪和短視導致金融海嘯；因人類忽略環境變遷，引爆新冠肺炎疫情，這一連串事件都讓投資人更關注長期價值、風險辨別和企業責任。

因此 ESG 投資一夕間變成世界各國最重視的主題，要求將環境保護 (E)、社會責任(S) 和公司治理 (G) 三大因子與財務指標一起納入投資流程中，不僅幫助投資決策更具有長遠觀點，也藉由投資改善社會與環境，促進社會永續發展。且重視 ESG 發展的企業，重視股東長期利益、社會回饋、公司治理，可以為投資人獲取長期報酬。

以瑞銀資產管理－影響力投資策略為例，其策略將聯合國可持續發展目標實踐於投資決定上，根據評價吸引力 (財務數據)、永續性 (非財務數據)、影響力機會及投入潛力，建構投資組合，投資在產品服務能對社會及環境產生正面影響的公司。

投資 ESG 跟追逐報酬能否兼顧？

而道德與利益真的可以兩全嗎？這是投資人對 ESG 投資的普遍疑問。其實根據瑞銀資產管理的研究，加入 ESG 元素反而能大大提升投資報酬。以股票而言，ESG 全球股票指數、ESG 歐洲股票指數與 ESG 新興市場指數不管是一年或三年的報酬均打敗相對應的一般股票指數（圖二），顯示重視 ESG、擁有良好公司治理的企業長期能為股東帶來更好報酬。

為何 ESG 評分高的公司，股價表現也能較好？我們來看個例子。

近期台灣陷入水情吃緊的情況，但關鍵的科學園區是不允許缺水的，竹科只要缺水 50%，粗估台灣 1 天的經濟損失將高達 30 億台幣。因應此問題，經濟部提出幾項因應措施，包括從其他縣市水庫調水使用，此事件顯示出氣候變遷對環境、經濟以及你我的生活，都會造成極大影響；因此減少碳排放，是現階段世界各國共同努力的目標。

為履行巴黎氣候協定的承諾，全球主要經濟體宣布長期碳排放目標和綠色科技投資計畫，以減少碳排放。作為能源開源節流的一環，能源效率也常被視為「最佳的替代能源」。以長期趨勢來看，能源效率題材股長期獲利成長動能可望上看接近 10%，深具成長潛力。而能源效率涵蓋的產業範圍，包含電子商務、雲端運算、智慧電網等。

以電子商務為例，因為能減少人們出門購物，減少碳排放，預期未來 5 年全球電商市場將以 15-20% 年複合增長，疫情更加速電子商務發展。全球電商龍頭亞馬遜 Amazon 就表示減碳從物流開始，2020 年訂購 10 萬台電動車供送貨使用。新冠疫情帶來遠距工作需求，加速企業導入雲端運算平台，由於雲端平台更環保、更省電，有利節能減碳。

研究還發現，各產業中獲利良好、公司體質佳的企業，其實也多是產業龍頭，且因為獲利好，公司能投入在 ESG 相關的資源也會更多，連帶推升該公司的 ESG 評分。而在當前金融產業積極推動 ESG 投資相關的趨勢下，只會有越來越多的資金湧入 ESG 評分高的好公司，股價自然也擁有較好的表現。

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