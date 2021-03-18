【瑞銀投信】Anue專欄一 ： 透過投資主動型基金，參與ESG 永續投資新顯學

瑞銀 (盧森堡) 多元關鍵趨勢基金 (美元) 基金產品經理 張婉珍

2020 年是投資市場大幅波動的一年，但也是「ESG」概念基金異軍突起的一年，成為熱門投資新顯學。據瑞銀資產管理統計，採用 ESG (環境、社會、公司治理) 選股原則的基金總管理資產規模，於 2020 年全年大幅成長 73% 到 1.2 兆美元（圖一）。

面對百花齊放的 ESG 概念金融商品，投資人該如何挑選來參與 ESG 投資契機？我們建議可從投資 ESG 主動型基金開始，好處優於直接投資永續投資分數高的公司，因為：

1) 投資門檻較低，透過小錢參與投資，就能買到一籃子的 ESG 優質公司；且透過投資專家團隊管理，可以分散風險，輕鬆投資。

2) 透過 ESG 主動型基金投資，更能達到永續投資的理念。因為永續投資的考慮因子範圍甚廣，除考量公司的財務數字外，還要考量公司的環境保護政策、公司勞資關係、供應鏈管理等社會責任與公司治理等議題。因此在篩選符合永續投資標的時，需要經驗豐富的投資團隊介入，與公司的經營團隊對話，所以更能落實永續投資的精神。

如何挑選永續純度最高的 ESG 主動型基金?

目前市場上 ESG 概念基金眾多，但細看投資內容大不同，同樣是永續、ESG 的基金，但卻會因為投資策略不同而影響到企業涉入 ESG 的純度。

目前市場上有 ESG 基金，其投資策略大概分為以下幾種類型

1) 排除法：僅排除特定產業型，排除不符合投資人價值觀的公司 (如博弈、軍工產業)，這種策略 「永續」純度有限。

2)ESG 整合法：投資團隊建構財務評估模型，整合 ESG 因子進入公司財務基本面分析，基金經理人作出投資決策，以改善基金的報酬與風險，「永續」純度較高。

3) 聚焦永續性策略：將 ESG 明確訂在基金的投資目標、範圍及投資流程中，對公司是否符合永續性投資主題採正面及負面審查，「永續」純度極高。

4) 影響力投資：主要在追求報酬外，也要創造特定的 ESG 正面影響，譬如說對減碳積極貢獻的技術和公司，「永續」純度是四個階段中最高。（見圖二）

由於 ESG 投資兼顧抗震與獲利，參與永續投資純度高的基金，可以共創獲利與環境雙贏，長期佈局有利累積財富。以瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金為例，在 2016 年 1 月成立時，便已率先採取聚焦永續性投資策略，結合基本面分析和深度永續研究來建構最佳投資組合，率先走在業界之前。

要選特定主題 ESG 基金還是多元主題 ESG 基金?

過去一年我們常聽到 ESG 投資、永續投資或綠色投資等投資範圍較廣泛的基金，也有聚焦於單一主題的特定主題 ESG 基金，譬如針對氣候變遷、替代能源、永續能源的產業型基金，這兩類各有優缺點。特定主題型基金的優點是較聚焦，在趨勢正確下，易掌握上檔空間。但缺點是後續可能會面臨相關政策改變、單一主題過時，或單一產業波動較大所帶來的潛在下檔風險。

因此，對於風險承擔度不是非常高的投資人，建議可透過多元主題基金，投資範疇更大，更能因應快速變遷的世界，投資可長可久。以瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金為例，便是聚焦在：人口成長、都市化與人口老化等不可逆的三大超級趨勢，並由此三大超級趨勢中，進一步挖掘多達 20 項長期投資主題。

以最近很夯的綠能或再生能源題材，本基金投資相關趨勢有數年之久，包含能源效率、空氣淨化與節碳和再生能源；且本基金也聚焦因應人類照顧相關議題所產生的投資商機，包含自動化與機器人、智能移動或食品創新等趨勢。

整體來說，本基金投資策略與傳統單一主題基金不同，隨著時勢與世界變化，機動的調整投資標的，較無傳統題材式基金侷限單一主題的缺點；且因為本基金視總體與產業變化，靈活調整趨勢題材投資比重，因此在績效表現上，也相對優於同類型的全球股票型基金，更適合作為投資人的核心配置資產。

瑞銀投信獨立經營管理

本報告僅基於提供資訊為目的，且無意作為買賣任何證券或金融工具的請求或要約。本報告中的所有資訊及觀點係來自於可靠的資料來源，但不代表或保證其正確或完整。所有的資訊、觀點及任何所提及的價格，均可能在未通知的情況下改變。因此，收件人不能以本報告取代其本身的判斷，且收件人應完全為其投資及交易決定負責。本報告部份取材自瑞士銀行集團海外各部門之研究資料。未經同意，請勿修改、引用本報告。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 (http://announce.fundclear.com.tw) 或本公司網站中查詢。本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。因基金交易所生紛爭，投資人可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。基金買賣係以投資人之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始金額。本基金為外幣計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。本報告中的資訊皆已註明截止日期，而非作為單獨閱讀意圖，且並未意圖對報告中所有提及或討論的主題進行完整釋義。本報告提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且不得超過該基金淨資產淨值之一定比例，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，投資人於獲配息時，應一併注意基金淨值之變動。股票型基金月配息類股是由基金管理機構參照投資標的之公司營運及財務狀況、總體經濟環境及產業發展狀況以評估未來基金之收益，並依據基金投資組合之平均股利率做為計算基礎，預估未來一年於投資標的個股可取得之總股利收入，並考量當下已經實際取得的股利和可能發生之資本損益，適度調節並決定基金當月配息類股之配息率，以達成每月配息之頻率。基金管理機構 (配息委員會) 將視投資組合標的股利率水準變化來調整配息率，故配息率可能會有變動，若股利率未來有上升或下降之情形時，配息率將隨之調整。此外，年化配息率之訂定應以平均年化股利率做為參考基準，惟基金管理機構保留一定程度的彈性調整空間，並以避免配息過度侵蝕本金為原則。本公司網站備有基金配息組成項目供投資人查詢。