整體供需顯著改善 Q2 NAND Flash價格估漲3-8%

研調機構 TrendForce 指出，PC OEM、中國手機品牌廠需求持續挹注，加上第二季起資料中心客戶恢復採購動能，且 NAND Flash 控制器供給吃緊問題仍存在，刺激買方積極備貨，預估第二季 NAND Flash 價格將上漲 3-8%。

TrendForce 指出，第二季 NAND Flash 供應端在三星、長江存儲、SK 海力士與英特爾帶領下，仍維持積極擴張態勢，預估位元產出季增達近 10%；需求端則受惠 PC OEM、中國手機品牌廠訂單挹注，及自第二季起資料中心客戶將恢復採購動能的支撐。

不過，目前 NAND Flash 控制器供給吃緊問題仍存在，進而刺激買方積極備貨。TrendForce 預期，第二季 NAND Flash 價格將從第一季的小幅下跌 5-10%，轉為上漲 3-8%。

此外，三星位於美國德州奧斯汀的工廠尚未完全復工，對接下來控制器供給產生更大隱憂，將使三星在 client SSD 的供貨能力進一步受限，預估第二季 client SSD 價格將上漲 3-8%，也不排除有超過目前預測的可能。

除 Client SSD 漲幅達 3-8% 外，TrendForce 也預估，eMMC 受惠 Chromebook 強勁需求支撐，加上短期內受限控制器 IC 缺貨，成品端仍供不應求，預計第二季 eMMC 將再上漲 3-8%。

在 NAND Flash wafer 方面，NAND Flash 原廠因控制器 IC 供給不足使交貨不如預期，模組廠可因此獲得更多來自 OEM 的詢單，推升未來一至兩季的 NAND Flash wafer 需求，但最終整體採購動能仍視控制器的供給是否舒緩而定。

供給方面，受惠智慧型手機備貨動能，各供應商庫存水位健康，加上筆電需求持續上升，及預期資料中心需求將於第二季復甦，供應商決定減少供給毛利較低的 NAND Flash wafer 市場。整體而言，在主流產品需求強勁下，預計 NAND Flash wafer 產品合約價格將再上漲 5-10%。

