雄獅餐飲品牌gonna營收首破億元 今年估再增1成

在新冠疫情發生後，健康飲食風潮更加盛行，雄獅 (2731-TW) 關係企業欣食旅餐飲品牌「gonna 共樂遊」去年營收突破 1.2 億元，欣食旅總經理陳斯重今 (9) 日指出，預估今年營收將再成長 10%，同時，仍不斷找尋開設街邊小店的機會，未來也可望藉由街邊店布局，進一步拓展外送服務。

gonna 以歐美快速慢食為訴求，客單價定在 400-450 元，目前在台北市共有 4 店點，包括內湖總部店、仁愛概念店、南港店以及忠孝 SOGO 百貨的新型態店 gonnaEXPRESS，陳斯重說，去年 5 月過後營收逆勢大增 30%，三家獨立店一年總營收突破 1.2 億元，顯示健康輕食越來越受到消費者歡迎。

陳斯重也指出，在疫情發生後，外帶已占整體銷售比重達 30-40%，預計今年會再成長 5-10%，因此，接下來展店將降低座位數，以街邊小店為訴求，並維持日前喊出的 5 年全台 30 家店的成長目標。

而除了在北市展店，陳斯重也看好竹北、台中等商圈帶來的商機，接下來可望跨出北部市場。

隨著雄獅近年來加速轉型為生活產業，並積極擴展國旅市場，gonna 也發揮集團資源綜效，在雄獅近期與台鐵合作推出的觀光列車鳴日號行程中，提供餐盒服務。

gonna 今日發表全新菜單，一口氣調整 13 款菜色，導入歐美明星圈正流行的古代古物 Farro，增加穀物能量碗、未來豆腐漢堡等全新飲食概念商品，陳斯重說，新菜單調整後，更符合上班族、健身族群的需求，致力成為台灣健康龍頭餐飲品牌。