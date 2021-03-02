接見八大工商團體 蔡總統喊話盼獲利佳企業帶頭加薪

總統蔡英文今 (2) 日上午接見八大工商團體理事長時指出，台灣有很多戰略物資的生產，在世界供應鏈占有關鍵性地位，政府將會在三個面向上加強突破，包括加速產業發展的創新及升級、積極促成優化投資環境與深化國際經貿合作，並呼籲獲利良好的企業為勞工加薪，與員工共享經濟成長果實。

蔡總統致詞時表示，去年一整年，全球經濟大環境都受到疫情衝擊，台灣反而逆勢成長，近來，各重要工業大國也希望我國夠協助解決晶片缺貨問題，在在顯示台灣的產業實力在世界供應鏈，尤其是在很多戰略物資的生產上，都已經占有非常關鍵的地位。

蔡英文強調，未來除了延續既有的優勢，也希望在三大面向上有更多突破。首先是加速產業發展的創新與升級，政府在上一個階段的 5+2 產業創新，逐漸讓產業前進的動力，從「效率驅動」轉換為「創新驅動」，未來將繼續推動六大核心戰略產業，將台灣打造成全球高階製造中心、半導體先進製程中心、高科技研發中心與綠能發展中心。

第二，積極促成投資環境的優化。我國迎來史上最大的台商回流潮，在土地方面，政府推動閒置土地釋出及工業區更新立體化，並開發中南部產業園區，來協助廠商用地的需求。

至於產業用電、用水問題，蔡英文指出，政府盡力發展再生能源，希望幫助業者符合 RE100 的需求，同時也加速完成更多建設，盼讓未來的供電能更穩定。此外，2 月初桃園新竹備援管線已提前完工，希望可以穩定解決竹科用水問題並帶動產業的發展。但因近來颱風較少，中南部有缺水情況，政府會盡力做好供水調度，請大家多多協力、包涵。

第三個面向則是繼續深化國際經貿合作。蔡英文表示，去年台美舉行「經濟繁榮夥伴對話」，簽署備忘錄，承諾未來台美會在供應鏈、5G 及電信安全、科學與技術、基礎建設等領域加強合作。另外，在新南向政策方面，政府也辦理六國產業鏈結線上論壇，帶動近 700 家企業進行洽談，協助企業前進新南向市場。

蔡總統提到，台灣去年經濟成長率，不但領先所有已開發國家，也連續 2 年蟬聯亞洲四小龍第一。今年的經濟成長預測應該會達到 4% 以上，預期未來整體經濟情況會持續穩定成長，因此，希望獲利良好的企業可以為勞工加薪，讓員工都能一起分享經濟成長的果實。

八大工商團體領袖今天上午前往總統府，包括工總理事長王文淵、商總理事長許舒博、工商協進會理事長林伯豐、中小企業總會理事長李育家、電電公會理事長李詩欽、貿協董事長黃志芳、工業協進會理事長蔡圖晉、工業區廠商聯合總會理事長賴博司。