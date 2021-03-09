面板需求暢旺 友達、群創2月營收同寫近四年同期新高

面板廠 2 月營收出爐，友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 今(9) 日公告 2 月營收，受工作天數減少、零組件吃緊影響，友達、群創 2 月營收均較 1 月回落，達 256、253.39 億元，但在遠距商機、宅經濟動能延續下，年增幅高達 44.7%、79.3%，同創近四年同期新高。

友達受到農曆春節工作天數減少影響，2 月營收下滑至 256 億元，月減 3.8%、年增 44.7%，為近四年同期新高，累計今年前 2 個月營收達 522.2 億元、年增 57.4%，出貨方面，友達統計 2 月面板總出貨面積達 200.9 萬平方米、月減 5.9%。

展望未來，友達指出，遠距商機、宅經濟帶動電視、IT 面板需求維持高檔，訂單能見度可看到上半年，首季產能利用率維持去年第 4 季 95% 高檔，整體面板平均價格可望續揚近 1 成，但受零組件缺料影響，出貨量估將季減 1 成，而新台幣匯率、缺工也是短期較大壓力。

群創 2 月營收達 253.39 億元，月減 7.9 %、年增 79.3%，為近四年同期新高，累計今年前 2 個月營收達 528.51 億元、年增 72.07%，出貨方面，群創統計 2 月大尺寸合併出貨量約 1157 萬片、月減 7.7%，中小尺寸合併出貨量 2504 萬片，月減 5.8%，也是受到工作天數減少、上游零組件吃緊影響。

群創表示，宅經濟動能延續，電視、IT 產品需求仍維持高檔，首季淡季不淡，對今年上半年面板景氣維持樂觀，下半年也審慎樂觀，但受限短期零組件緊缺，包含偏光板、驅動 IC、玻璃等，加上台灣有缺水問題，將使面板供需供不應求狀態延續至年底。

價格方面，市調機構集邦旗下 Witsview 日前公布 3 月上旬面板價格，均維持上漲，其中，55 吋電視面板價格仍上漲 5 美元，27 吋顯示器面板、14 吋筆電面板同樣維持上漲，平均價格也上漲 0.7、0.8%，市場看好，面板雙虎首季營運將維持獲利。

另一方面，中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW) 今也公告 2 月營收達 5.82 億元，月減 22.69%、年增 28.81%，累計前 2 個月營收達 13.36 億元、年增 32.17%。