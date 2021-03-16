新潤興業去年獲利下滑8.9% 每股純益3.45元

建商新潤興業 (6186-TW) 董事會通過 2020 年全年財報，去年稅後純益 3.83 億元，年衰退 8.92%，每股純益 3.45 元，新潤興業今年林口 A7「鉑麗」與 3 大預計完工建案入帳，還有 7 大新的銷售建案，有助中長期營運動能。

新潤興業 2020 年營收 28.86 億元，毛利率 27.91%，年減 0.99 個百分點；新潤去年盈餘分配案，將待另召開董事會決議。

新潤興業 2020 年受惠板橋「翠峰」、桃園青埔「新潤 A18」與林口 A7「鉑麗」三大建案交屋認列營收，今年則有林口 A7「鉑麗」與 3 大預計完工建案，以及 7 大全新銷售建案，將穩健布局北台灣自住市場，中長期營運成長動能無虞。

新潤興業董事長郭長庚表示，去年全球景氣受到新冠肺炎影響，全球降息潮讓市場資金充沛，加上台商回流，台灣經濟基本面與台股表現優於預期，特別是半導體產業興盛，區域房市的就業機會增加，基礎建設逐步到位，推升自住、換屋的剛性需求成長，讓公司去年繳出亮麗的成績單。

今年根據行政院主計總處預測，2021 年台灣經濟成長率將由 2020 年的 3.11％提升至 4.64％，經濟基本面表現可期。

新潤興業今年持續穩健布局北台灣自住市場，預計將有三重「橋峰 168」、新北鶯歌「幸福莊園 2 期」完工交屋認列營收，加計林口 A7《鉑麗》持續交屋挹注，同時也陸續推出 7 大全新建案銷售，中長期營運向上。