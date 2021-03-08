LCD面板價格漲回3年前水準 OLED面板加速取代

近期以來，LCD 電視面板價格持續上漲，價格已經回到了 3 年前的水準，並且與 OLED 面板的價格差距漸小。在這樣的情況下，LCD 面板遭到 OLED 面板取代的過程將因此加速，OLED 面板有望成為電視面板市場的主流。

根據市場研究公司 Omdia 最新的報告顯示，今年 2 月份，32 吋至 65 吋 LCD 面板價格，較去年同期上漲了約 4.5%。其中，55 吋 4K LCD 面板的價格從 182 美元上漲到 191 美元，較一年前上漲了 70% 以上。同樣，65 吋 LCD 面板的價格也從 170 美元躍升至 242 美元。

當初，在 2017 年，包括京東方在內的中國面板製造商在獲得政府補貼後，開始以低於市場產品價格的價格戰來搶奪市佔率，因此造成大型 LCD 面板價格大跌。在 2018 年 8 月，55 吋 4K LCD 面板的價格為 192 美元，隨後在 2019 年 12 月就跌至 100 美元。

不過，近期以來，中國廠佔據部分市場主導地位後，已經不再大量提供低價商品。此外，在新冠肺炎疫情爆發後，民眾被迫待在家中，也推升了電視的銷量，LCD 面板市場供不應求，導致 LCD 面板價格上漲。

同時，隨著產量的增加，OLED 面板的價格正逐漸下跌。根據 Omdia 的數據顯示，在 2021 年，55 吋 4K LCD 面板和 OLED 電視面板的價格之間的差異，可能會從 2019 年的 4.6 倍降至 2.9 倍。到了 2023 年，則兩者價格差距將進一步跌至 2.6 倍。使得 OLED 面板得到更多價格競爭優勢，進而加速取代 LCD 面板。