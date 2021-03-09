馬斯克星鏈計畫擴張 打造房車與卡車的網路服務

SpaceX 執行長馬斯克周一（8 日於推特推文表示，SpaceX 正在研發一種天線，讓電動卡車與 RV 汽車能夠與自家的衛星網路連線。

CNBC 日前報導指出，SpaceX 向美國聯邦通訊委員會（FCC）申請授權，以開始在「移動交通工具」上安裝星鏈（Starlink）的天線。

馬斯克回應表示，天線並非用來「讓特斯拉連接至星鏈」，因為特斯拉用戶數量太龐大。這是專門設計給飛機、輪船、大型卡車與 RV 休旅車等運輸工具用。

星鏈是 SpaceX 龐大的資金計畫，目的是要建立一個由數千顆衛星組成的互聯網路，在航太產業被稱為「星座」(constellation)，提供高速的網路服務給地球各地的用戶使用。

SpaceX 衛星政策主管 David Goldman 上周五（5 日）在致 FCC 信中寫道：「全球網路的流量已呈爆炸式成長，用戶在移動過程也不願放棄網路連接。」

高盛表示，星鏈的應用符合公眾利益，在 SpcaeX 衛星系統天線授權通過後，該系統服務將能擴及至全美國境內車輛、輪船與飛機。

SpaceX 在去年已向 FCC 申請在私人飛機與輪船上進行實驗測試，不過在上周五（5 日）申請的是營運範圍更廣的全面許可（blanket license）。SpaceX 表示，FCC 規定「申請人不需提交系統部署用戶的最大數量」，因此 SpaceX 也沒有說明計畫在多少車輛上部署該系統。