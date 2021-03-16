〈台股盤前〉上攻須有量能配合 短線維持量縮震盪格局

台股昨 (15) 日狹幅盤整，終場收在 16249.33 點，小跌 5.85 點，成交值新台幣 2642.08 億元。法人認為，短線大盤估將維持月線附近震盪、量縮整理格局，未來大盤要繼續上攻須有量能配合。

外資昨日在台股的避險與套利需求湧現，現貨終止連二買、轉賣超 29.7 億元，台指期淨空單加碼、一舉突破 3 萬口，寫下歷史次高，也挑動台股多空敏感神經。

不過，由於剛創逾一年新高的美國 10 年債息未進一步攀升，歐美股市周一同步上漲，美股道瓊與標普指數保持近來多頭氣勢，續寫新高，有利台股今日走強表現。法人認為，後市多空聚焦美元、美股、美債變化，大盤有機會再創高，但走勢趨於震盪。

鴻海將於下周四 (25 日) 首度召開 MIH 聯盟會員大會，外資相繼發布報告唱旺後市，看好鴻海今年在電動車、高階 iPhone 12 及伺服器三大事業引擎推動下，獲利動能強勁，目標價最高上看 155 元。

繼代理商後，被動元件大廠針對合約客戶的漲價行動提前展開，全球第二大 MLCC 廠三星電機 (SEMCO) 針對中型合約客戶，調漲 MLCC 價格 10％，新價格將於 4 月 1 日生效；業界預期，MLCC 廠針對 EMS 廠的大型合約客戶，將成為下一波調漲對象。

法人指出，台股昨日量縮震盪，且科技股表現偏弱，短線大盤估將維持月線附近震盪、量縮整理格局，未來大盤要繼續上攻須有量能配合。

