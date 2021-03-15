〈台股盤後〉中小型股交投火熱 櫃買指數漲幅冠亞股

隨著美股科技股和亞股陷入震盪整理，台股今 (15) 日也狹幅盤整，盤中高低價差 87 點，一度跌破 16200 點，終場收在 16249.33 點，微跌 5.85 點，法人指出，大盤看來平淡，不過中小型股交投相當活潑，櫃買指數漲幅達 0.78%，在亞股中相對強勢，多頭人氣仍熱絡。

從權值股來看，漲跌互見，以金融股相對有撐，中租 - KY、開發金漲逾 2%，中信金、國泰金、永豐金、兆豐金和富邦金均漲逾 1%，第一金、上海商銀和玉山金均穩在盤上。

大型電子股今日呈現相對弱勢的則有，矽力 - KY 回跌超過 4%，日月光投控跌逾 2%，聯電、大立光和台達電跌逾 1.5%，台積電也遭壓在盤下。

從產業來看，MOSFET 族群中，富鼎漲停，尼克森和杰力漲逾 6%，大中漲近 2.6%；整流二極體麗正漲停，台半漲逾 4%，強茂漲近 2%。

散裝航運受惠原物料漲勢，連袂齊揚，新興、正德、四維航漲停，台航漲近半根停板，益航漲逾 3%，裕民和慧洋 - KY 漲逾 2.5%。

IC 設計族群中出現不少各自表現的強勢股，太欣、普誠、安國、笙科、聯傑、笙泉、晶宏、九暘、天鈺、展匯科、紘康和敦泰等均攻上漲停板，鈺創和凌泰漲 8% 上下，金麗科、驊訊也漲逾半根停板。

光學族群中，先進光續亮漲停燈號，聯一光連袂漲停，今國光漲半根停板，佳凌也漲 3.5%。

不過，不少原物料相關業者漲多回跌，橡膠族群中的申豐跌近 3%，南帝跌逾 1%；而造紙族群中，榮成和永豐餘均跌 1.8%；塑化股中，台塑和台化均跌逾 1.5%，亞聚、台達化和台塑化跌 1% 左右。

國泰證期研究部認為，由於美國疫苗施打速度優於預期，因疫情引發的居家辦公需求恐因此減弱，導致美股資金持續由漲多的科技類股流向受惠疫情復甦的消費、原物料和金融族群，外資因此在台股持續減少電子族群持股比重，預期短線趨勢不易反轉。