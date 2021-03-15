全球超級央行周來了 台灣理監事會議聚焦六大議題

全球超級央行周來了，包括美國聯準會、英國及日本央行等，本周都將舉行利率決策會議，儘管各國經濟保持穩健復甦的步伐，但市場預期主要國家利率仍維持按兵不動；台灣央行總裁楊金龍也將於周四理監事會議後對外說明，除了利率政策外，台灣經濟預測、通膨、打炒房、債市及台幣匯率等六大議題也都是外界關注的焦點。

美國

美國聯準會 (Fed) 3 月 16、17 日召開例行利率決策會議，Fed 主席鮑爾 17 日 (台灣時間 18 日凌晨 2 時) 會後記者會，將對外說明基準利率、購債計畫及寬鬆政策是否調整。

市場預期，Fed 當前利率走廊在 0-0.25% 區間可望按兵不動，目前每月至少 1200 億美元 QE 購債規模也維持不變，為美國後疫情時代經濟復甦提供支撐力道。

近來美國 10 年期公債殖利率屢屢衝破 1.6%，引發資本市場震盪。鮑爾在例會前最後一次公開活動上重申，距離實現就業最大化及通膨一段時間平均 2% 的目標還有很長的路要走，Fed 將耐心維持超低利率，並繼續購債計畫，鮑爾的說法也暗示 Fed 不會立即採取行動遏制美債殖利率飆漲。

日本

日本央行 (BOJ) 本周四、五 (18、19 日) 召開利率會議，檢討貨幣政策，市場預期，BOJ 將繼續維持政策利率在負利率的 -0.1% 不變，並維持殖利率曲線控制 (YCC) 定錨 10 年期日債殖利率在 0.0% 不變。

日本央行總裁黑田東彥曾向首相菅義偉報告，認為在通膨持續疲軟的影響下，貨幣寬鬆有必要維持相當長的一段時間。不過，據日媒報導指出，BOJ 正考慮取消或調整每年購買 6 兆日圓日本股票 ETF 的計劃，19 日會後將向外界說明。

英國

英國央行 (BoE) 18 日利率決策會議後，外界預料可望也按兵不動，BoE 央行總裁安德魯周一 (15 日) 指出，對英國今年經濟復甦看法樂觀，觀察近期金融市場的利率回升，與經濟前景改善的情況相符，但仍須謹慎評估。

台灣

中央銀行本周四 (18 日) 召開 2021 年第一季理監事會議，由於市場普遍預期 Fed 將維持利率按兵不動，因此，預期台灣基準利率「連四凍」，重貼現率仍落在 1.125% 的歷史低點。

台灣出口表現亮眼，央行總裁楊金龍日前在立院備詢時透露，台灣經濟成長復甦型態並不是當初預估的「NIKE」打勾型，而是更為強勁的「V」型，首季理監事會議將上修今年經濟成長率預測。

此外，楊金龍認為，國內通膨預估仍溫和成長，加上為提供疫後經濟發展資金所需，我國沒有率先開第一槍升息的必要。至於匯率方面，新台幣強升狀態自 1 月中旬後已見緩和，隨著外資流出、美元轉強等因素，台北匯市已接近供需平衡。此外，台灣是否恐遭美國列為匯率操縱國、打炒房策略、公債殖利率等議題，也都是外界關注的焦點。

新興市場

新興國家近來出現通膨飆升，其中，巴西可能已超過央行設定的目標值，外資預測，巴西央行貨幣政策委員會 (Copom) 16-17 日的利率政策會議上，將升息 50 個基點至 2.50%，且今年底前將持續升息至 4.5%。

隨著國際油價、原物料齊揚，土耳其官方公布 2 月通膨率 15.61%，但實際數字恐更高，為了阻升土耳其里拉兌美元匯率，市場預期本周四 (18 日) 的利率決策會議，央行可能進一步表達升息的態度。

俄羅斯 19 日舉行利率政策會議，央行先前已暗示兩年的貨幣寬鬆循環將告終，市場密切關注本次會議是否決議升息。不過，部分專家認為，俄國央行不一定會選在本周出手，但估計官員會發出強烈的收緊訊號，今年上半年可能至少升息一次。

澳洲

澳洲央行 (RBA) 周二將公布貨幣政策會議記錄。澳洲日前已宣布 2 月基準利率維持在 0.1% 的低水位，RBA 總裁重申鴿派立場，強調已準備好依據市場情況調整購債計畫，一旦有需要就會加碼購債，澳幣應聲走貶，但下行空間有限，市場關注，RBA 是否有實際行動來因應債市變化。