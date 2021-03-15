祥碩去年獲利年增203% 每股賺44.16元創高 擬配24元現金股利

高速傳輸晶片廠祥碩 (5269-TW) 今 (15) 日公布去年財報，第四季稅後純益 7.33 億元，季減 16.61%，年增 204%，每股稅後純益 10.96 元，全年稅後純益 29.28 億元，年增 203%，每股稅後純益 44.16 元；受惠超微市占率大幅增加，加上自有品牌在中國拓展效益浮現，祥碩去年大賺四股本，創下歷史新高。

祥碩董事會今日也通過去年盈餘分配，每股擬配發 24 元現金股利，共計 16.61 億元，依今日收盤價 1545 元推算，殖利率約 1.55%。

祥碩去年第四季營收 19.99 億元，季減 4.5%，年增 99.7%，毛利率 50.52%，季減 2.11 百分點，年增 0.63 個百分點，營益率 32.11%，季減 6.09 個百分點，年增 0.41 個百分點，稅後純益 7.33 億元，季減 16.61%，年增 204%，每股稅後純益 10.96 元。

祥碩去年營收 69.87 億元，年增 86.52%，毛利率 51.93%，年增 2.15 個百分點，營益率 35.39%，年增 4.18 個百分點，稅後純益 29.28 億元，年增 203%，每股稅後純益 44.16 元。

祥碩 2 月營收表現疲軟，僅 4.06 億元，月減 38.95%，年減 32.81%，也是近一年以來首度出現年對年負成長，累計前 2 月營收 10.71 億元，年增 21.13%。

外資指出，由於載板缺貨，祥碩晶片組出貨受限，大幅衝擊營運表現，未來兩季營收恐明顯低於市場預期，預計將逐季下滑，分別季減 20%、14%，此外，祥碩漲價也落後晶圓廠，第一季毛利率也將有衰退壓力。

此外，祥碩下半年營運也充滿變數，包括今年桌上型 PC 出貨年增幅恐不樂觀，以及蘋果新一代 Mac 會不會採用祥碩的主控制晶片也有待觀察，整體營收表現恐低於市場預期。