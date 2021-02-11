〈Q4財報搶先看〉祥碩去年Q4獲利估創同期高 全年賺四股本寫新猷

高速傳輸晶片廠祥碩 (5269-TW) 去年第四季受惠遠距商機熱潮，營收維持高檔，達 20 億元、創歷史次高，法人看好，雙率持穩下，第四季獲利可維持在 10 億元，將再賺一股本，加上前三季每股純益 33.2 元，全年將賺四股本，同創高。

祥碩營收以兩大產品為主，包括代工事業、自有品牌，其中，代工事業去年在遠距需求激增下，PC 晶片組銷售熱絡，加上主要客戶超微 (AMD-US) 市占率不斷擴大，成為營收成長主力。

祥碩憑藉在高速傳輸領域技術，取代英特爾 (INTC-US)，打入蘋果 (AAPL-US) 供應鏈，成為搭載新款 M1 晶片電腦的 USB 控制器晶片供應商，並陸續貢獻營收，挹注去年第四季淡季不淡。

除了既有產品外，祥碩也搭上中國去美化趨勢，自有品牌業務大躍進，透過與當地 CPU 業者合作，帶動去年非美地區的營收比重較 2019 年成長，外資更看好，祥碩今年中國地區業績將較去年倍數成長。

尤其祥碩自有品牌產品具備更好的獲利表現，帶動產品組合優化，加上高速傳輸介面規格不斷演進，以及成本結構改善，外資估，祥碩去年全年毛利率將回升至 50% 以上，達 52%，全年可望大賺四股本，每股純益達 45 元。