國內首家美股ETF定期定額甫進沙盒 阿爾發投顧再接軌國際資安標準

阿爾發投顧推出的國內首家「美股 ETF 定期定額」，日前甫獲得金管會核准進行監理沙盒試驗，今 (15) 日宣布接軌國際資安管理標準。

阿爾發投顧表示，該公司積極落實國際資安標準 ISO／IEC 27001，自主導入資訊安全管理制度（ISMS），並建置各種資安管控系統，貫徹內部管控制度下，2 月 26 日已通過加拿大第三方 TCIC 環奧國際公司驗證，3 月 12 日榮獲 ISO／IEC 27001 證書。

阿爾發投顧董事長陳志彥表示，金管會積極推動金融科技創新，阿爾發響應政策，積極尋求優質、嚴謹的資訊安全管理系統，來強化客戶資料的隱私保護及資訊安全。這次榮獲國際認證，對阿爾發是很大的肯定，也為該公司日前才通過的「金融監理沙盒創新實驗計畫 - 落實普惠金融之機器人理財服務」，奠定資訊安全基礎。

阿爾發投顧進一步指出，該公司的機器人理財提供個人化的財務規劃應用平台，讓客戶擁有專業資產配置及投資管理服務，以達到普惠金融的目的。下階段開放銀行 (Open Banking) 串接 API 第二階段「消費者資訊查詢」的服務，民眾將可以透過阿爾發平台查詢到個人的存款明細和信用卡消費等資料，達到一站式資料整合性檢視的便利性，當民眾能隨時掌握儲蓄和支出狀況時，就能有效掌握自身資產狀況和做好投資理財。

阿爾發這次遵循 ISO／IEC 27001，制定 ISMS 架構，並依據 PDCA 規劃（Plan）、執行（Do）、查核（Check）及持續改善（Action）循環流程的管理模式。

陳志彥進一步表示，透過制度化、文件化及系統化的管理機制，阿爾發能確保資訊安全的有效性及持續性，並藉由資訊科技的技術升級，提高資安風險因應，配合提升員工資安意識及定期辦理防護與備援演練，增進突發資安事件的應變能力，有效控管資安風險，讓客戶資產及相關機密資訊獲得最安全的保障。