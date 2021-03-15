合勤控去年EPS 1.91元歷史次高 睽違3年再度配息擬發0.5元

網通廠合勤控 (3704-TW) 今 (15) 日公告去年財報，去年第四季每股純益 0.98 元，創 9 年單季新高、賺贏去年前三季，全年每股純益 1.91 元，不僅較前年 0.25 元大幅好轉，也來到歷史次高，公司睽違三年宣布發放現金股利，每股擬配息 0.5 元。

合勤控去年第四季營收 71.49 億元，季增 18.7%、年增 20.5%；毛利率 26.7%，季增 0.5 個百分點、年增 9.6 個百分點；營益率 8.1%，季減 0.2 個百分點、較前年同期負轉正，稅後純益 4.28 億元，季增 13.7%，每股純益 0.98 元，較前年同期虧轉盈。

合勤控去年營收 222.5 億元，年減 7.4%，毛利率 26%，年增 4.8 個百分點、營益率 5.8%，年增 5.1 個百分點，稅後純益 8.28 億元，年增 675%，每股純益 1.91 元。

合勤控去年受惠遠距教學、在家上班帶動網通及資安產品出貨升溫，加上產品組合及費用持續優化，第四季以及全年毛利率均寫下 9 年高點，單季每股純益更寫下 2011 年第一季後的新高，全年每股純益則為歷史次高。

合勤控也公告，擬以法定盈餘公積彌補虧損後，再以資本公積發放現金股利，每股配息 0.5 元，也終止連 3 年未發放股利的窘境。