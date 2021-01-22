祥碩橫跨AMD、Intel兩大平台 外資估今年大賺逾五股本

外資出具報告指出，祥碩 (5269-TW) 因布局 AMD、Intel 兩大平台，加上 USB 4.0 或各大品牌廠採用，產品組合可望更優化，預估今年營收達 85 億元，年增 22%，每股純益上看 53 元，大賺超過 5 個股本，維持買進評等，目標價 2599 元。

外資認為，祥碩除了布局 AMD(AMD-US) 平台外，也在 Intel 平台下布局交換器，USB 控制器，SATA 與 PCIe，即便 Intel(INTC-US) 市占率回升，仍不會影響成長動能，還可能受惠 Intel 晶片外包策略。

外資指出，儘管 2016-2020 年 Intel CPU 市占率急遽下滑，但受惠 Intel 與 AMD 雙強競爭，推出更高的 PC 性能及更快的數據傳輸速度，帶動規格升級，主機板含金量也更高，祥碩自有品牌營收過去幾年皆維持 18 億元左右，並未隨著 Intel 市占下滑而衰退。

另外，外資重申，USB 4.0 將是 PC 產品關鍵的規格升級，有助祥碩在 2022 年初，從現在的主機板市場，延伸至筆電、桌機與集線器等其他裝置，也因 USB 4.0 性能更強，平均售價明顯較 USB 3.2 / 3.1 / 3.0 提升，蘋果，華碩和微星等品牌都可能採用 USB 4.0。

儘管新台幣持續升值，外資仍預估，祥碩第一季在 AMD 與中國客戶需求強勁下，營收約 19.9 億元，年增 25%，每股純益達 11 元，全年上看 53 元。