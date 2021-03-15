鴻海成都廠入選WEF燈塔工廠 今年將有20座落地

鴻海 (2317-TW) 持續推動 F2.0 數位轉型，成都廠區導入混合實境 (MR)、人工智慧 (AI) 和物聯網 (IOT) 技術，勞動效率提高 200%、設備效率提高 17%，成為第二座世界經濟論壇 (WEF) 認證的燈塔工廠，鴻海表示，今年規劃複製 20 座燈塔工廠落地，較去年 10 座倍增。

世界經濟論壇今 (15) 日公布 2021 年首批燈塔工廠 (Global Lighthouse) 名單，全球 15 家工廠入選，鴻海成都廠區也名列其中，而這也是繼 2019 年深圳園區入選後，鴻海第二座獲 WEF 認證的燈塔工廠，而自 2018 年起，全球獲 WEF 認證的燈塔工廠只有 69 座。

鴻海董事長劉揚偉表示，第二次獲評入選 WEF 燈塔工廠，代表鴻海已成功建立了一套燈塔工廠孵化體系，而數位化轉型是一種必然的發展趨勢，今年預計將複製 20 座燈塔工廠，打造 F3.0 轉型基礎，進而推動集團轉型升級。

據了解，鴻海成都廠區自 2015 年開始逐步建立 600 多人的工業互聯網團隊，以 OT(Operational technology)+IT(Information Technology) 的工作方式，廣泛應用各類人工智慧和 IoT 等技術，實現了無憂工廠的目標。

鴻海近年大力推動內部燈塔工廠建設，去年推動 10 座內部燈塔工廠的改造，涵蓋模具生產、CNC 加工、表面貼裝、系統組裝等重點生產製程的升級，大幅提升產品能力及生產管理效率。