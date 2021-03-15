安碁資訊去年EPS 4.93元 擬配3.5元股利

宏碁 (2353-TW) 旗下資安服務商安碁資訊 (6690-TW) 今 (15) 日公告去年財報，受惠近年資安需求提升，全年稅後純益達 8215.4 萬、年增 21.4%，創下歷史新高，每股純益 4.93 元，今日也通過去年盈餘分配，每股擬配發 3.3 元現金股利、0.2 元股票股利，合計將配發 3.5 元股利。

安碁資訊去年第 4 季營收 2.59 億元，季增 31.67%、年增 31.14%，毛利率 46.52%，季增 5.31 個百分點、年增 2.32 個百分點，營益率 13.1%，季增 0.03 個百分點、年增 1.63 個百分點，稅後純益 2771.3 萬元，季增 34.59%、年增 46.24%，每股純益 1.66 元，創歷史新高。

安碁資訊去年營收達 8.03 億元，年增 25.1%，毛利率 39.98%、年減 2.22 個百分點，營益率 12.5%，年增 0.52 個百分點，稅後純益 8215.4 萬元，年增 21.4%，每股純益 4.93 元。

展望今年，安碁資訊看好隨著全球加速數位轉型，企業部門資安需求逐年提升，安碁資訊將持續拓展金融、製造業資安服務，也預期今年泰國、印尼等海外業務逐步擴大，營運可望保持成長。