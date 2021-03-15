汎德永業去年獲利年增近5成 EPS14.5元創4年來新高

進口車商汎德永業 (2247-TW) 今 (15) 日董事會通過 109 年度合併財務報告，全年稅後純益 10.71 億元，年增 46.37%，每股純益 14.5 元，創 4 年來新高，也是連續 7 年賺逾 1 個股本；汎德永業董事會同時通過擬配發現金股利 11 元，同為新高水準，配息率 75.8%，以今日收盤價 240 元計算，現金殖利率 4.58%。

汎德永業去年合併營收 395.62 億元，年增 17.23%，營業毛利 47 億元，年增 18.12%，毛利率 11.88%，年增 0.09 個百分點，反映新車銷售業績與維修保養業務均同步成長，而營業利益 12.92 億元，年增 39.85%，營業利益率 2.74%，與去年持平。

汎德永業去年第四季合併營收 109.3 億元，年增 9.3%，營業毛利 14.17 億元，年增 13.27%，毛利率 12.96%，年增 0.44 個百分點，營業利益 4.43 億元，年增 21.7%，營業利益率 4.06%，年增 0.42 個百分點，稅後純益 3.62 億元，年增 16.77%，每股純益 4.61 元，創 3 年來同期新高。

汎德永業表示，去年新車銷售與維修保養兩大業務分別成長 18.8%、5.03%，尤其隨著 BMW 和 Porsche 在台銷售已累積相當數量，車主回原廠維修保養比率極高，隨著多個新據點陸續啟用，包括 BMW 高雄新生 5S 全功能展示暨服務中心、Porsche 內湖潭美全功能展示服務中心效益顯現，維修業務有望維持逐年穩健成長趨勢，並持續提升毛利率。

展望 2021 年，汎德永業看好，隨著台商回流帶動用車需求增加，再加上國內消費者對進口車需求和喜好度增長，在豪華進口車市場，將成為趨勢下的主要受惠者。

汎德永業強調，主要銷售品牌 BMW 和 Porsche 目前並未受到全球車用晶片缺貨問題影響，配額供應穩定，海運也未受缺櫃衝擊，新車將可如期交貨，正 2021 年式新車 3 月起已陸續到港。

汎德永業「台中 4S 保時捷多功能展示中心」正規劃興建中，預計 2022 年下半年開出，屆時新廠將較現行新增 1 倍工作位數，為維修保養業務添新動能