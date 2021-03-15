五利多助攻 大宗商品可望邁入超級循環周期

沉寂已久的大宗商品，近來人氣竄升成為資金追捧焦點，施羅德投信認為，在價格便宜、通膨蠢動、需求增加、低度投資帶動循環，以及美元趨貶的預期心理下，讓大宗商品進入超級循環期。

施羅德投信表示，比起其他產業大宗商品評價相對便宜，1990 年代末期的熊市，市場對商品低度投資，但隨著 2000 年代初期中國的興起，造成商品市場大多頭循環，而在進入後疫情時代，世界各國政府的刺激財政政策、與寬鬆貨幣環境，會對商品市場帶來利多。

其次，為降低疫情對經濟面的衝擊，各國央行去年接連祭出大規模量化寬鬆政策，其速度與規模可說前所未見，而進一步與 2008 年相比，已經實施數兆美元財政擴張，包括直接向家庭與企業提供資金。

事實上，部分國家的財政赤字已經超出 GDP 的 15％，這是自戰時以來從未見過的，而在現有的負債規模下，政府採行放寬通膨目標的政策，在積極財政與貨幣政策的組合下，意味著通膨即將到來，預料將有利於商品市場。

第三、隨著世界開始轉向電動車與再生能源，能源轉型將在未來幾年看到對金屬的需求急遽增加，以銅來說，它主要運用在電動車電池與相關的充電設備所使用的開關上。

第四、低度投資總是在下一輪商品循環之前出現，2013 年到 2000 年主要綜合性石油和天然氣公司的資本投資下滑 52%；2012 年到 2020 年期間，銅業的資本支出則下滑 44%。

施羅德投信指出，唯一能夠在這些產業中刺激投資的是價格上漲。即使是只有一半的需求出現，一旦供給不足，就會推升價格並刺激投資。

另外，市場對於美元持續貶值的預期心理也會影響大宗商品走勢，新冠肺炎期間聯準會救市以支撐企業與消費者的財務，已經限制了美元升值，如果聯準會在危機中皆採取無限量供應美元的政策，投資人會轉而尋找更有吸引力的投資標的，例如歐元。

施羅德投信指出，美國雙赤字隱憂也助長美元貶勢，預期未來幾年仍會持續；此外，隨著歐洲政府採取更主動的方法來刺激經濟活動，使得歐元實力增強，美元重要的「儲備」貨幣地位可能將減弱。

施羅德投信表示，弱勢美元無疑地對商品有利。雖然大部分的商品是在新興市場生產，但通常以美元計價，而當美元走弱，以美元計價的商品價格就會上漲。