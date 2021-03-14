央行理監事會議、台積電除息、金融超級法說 本周重要大事預告

台灣央行將在周四 (18 日) 召開理監事會議，市場聚焦雙率、打房議題，另外，晶圓代工龍頭台積電周三 (17 日) 將除息，配發去年第 3 季現金股利，每股將配發 2.5 元，金融超級法說本周登場，其中，合庫金、台新金、開發金、新光金等都將在本周召開法說會。以下是本周重要大事預告：

台積電周四除息 將發放 648.25 億元現金股利

晶圓代工龍頭台積電去年第 3 季每股擬配發 2.5 元現金股利，將在周三 (17 日) 除息，發放總額約達 648.26 億元，市場關注台積電除息行情。

台積電日前也公告 2 月營收，受惠高效能運算需求強勁、車用需求回溫，且智慧型手機季節性影響略為和緩，產能利用率維持高檔，單月營收 1065.34 億，月減 15.9%、年增 14.1%，仍寫歷年同期新高，累積前 2 月營收 2332.83 億元、年增 18.4%。

以台積電財測數字來推算，法人估，台積電 3 月營收將達 1210-1294 億元，將有機會續創新高。

央行理監事會議 聚焦雙率、打房議題

央行周四 (18 日) 將召開理監事會議，市場關注基準利率、匯率等雙率問題，及日前提出打房措施後續規劃，利率方面，市場預估，央行將維持既有利率水準不會調整，利率將連四凍，維持 1.125% 歷史低點。

另一方面，隨著台灣經濟穩定復甦，加上主計總處大幅上修今年台灣經濟成長率，市場也預期，央行將跟進主計總處腳步，上修今年經濟成長率。

而央行去年無預警宣示祭出四大打房措施，市場關注，央行打房後續措施為何，加上日前政院為遏止炒房投機行為、健全房市，11 日也拍板通過房地合一修法，更改短期持有的定義，個人、法人若在 2 年內賣屋將課稅 45%。

法說會密集期 金融超級法說本周登場

本周即將進入法說會密集期，金融族群本周將有合庫金、台新金、開發金、新光金接棒召開法說會，其中，合庫金、台新金將在周二 (16 日) 召開，開發金、新光金則預計在周三 (17 日)、周四 (18 日) 登場，市場關注，金融業者對今年經濟景氣後市展望、海外投資狀況等議題。

除金融族群外，本周電子科技廠同樣有重量級法說會登場，周二 (16 日) 有愛普、環球晶，周三 (17 日) 有股后矽力 - KY、神盾、華碩接棒，周四 (18 日)、周五 (19 日) 則分別有中美晶、同欣電將召開法說會。