〈央行報告搶先看〉楊金龍解釋干預匯市理由 看近期台幣升幅減緩原因有二點

台灣央行總裁楊金龍將於明 (11) 日上午赴立院進行中央銀行業務報告，在最新出爐的書面報告中，楊金龍強調，調節匯市並維持匯市運作順暢，是央行的法定職責，但也指出，近期新台幣對美元升值幅度減緩，反映金融市場避險情緒升溫、外資賣超台股匯出資金等因素。

楊金龍說明，去年第四季因肺炎疫苗研發取得突破性進展，以及美國總統大選爭議漸趨消弭等，國際美元再度走弱，而國內則因防疫成效及經濟基本面表現良好，加上外資由淨匯出轉呈淨匯入，新台幣對美元匯率自 9 月底 29.126 升至年底 28.508，升幅為 2.2%。

不過，今年以來，全球肺炎疫情一度加劇，加上美債殖利率快速攀升，風險性資產價格多大幅下修，金融市場避險情緒升溫，使國際美元轉強，再加上外資賣超台股、匯出資金，進一步使新台幣升值幅度因而減緩；央行統計，至 3 月 8 日新台幣對美元匯率為 28.303，相對去年底匯價升幅僅 0.7%。

對於市場高度關注美國恐將台灣列入匯率操縱國名單，楊金龍在書面報告中解釋，去年下半年國內匯市有失序之虞，央行是基於金融和幣值穩定的法定職責，加大調節匯市力道。

楊金龍也直指，美國聯準會採行 QE 所產生的資金外溢效果，改變全球資本移動方向，鉅額資金流入小型開放經濟體，使其外匯市場穩定面臨挑戰，導致該等經濟體須積極調節匯市，台灣亦然，不僅台灣，近期瑞士、新加坡和香港等經濟體央行的淨買匯金額均大幅增加。