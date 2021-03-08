美債殖利率升股市隱憂？法人：兩支柱力挺台股多頭

受美股激勵，台股今 (8) 日跳空開高，指數大漲近 200 點再度收復「萬六」關卡，投信認為，美債殖利率彈升指數只是短期干擾因素，股市上漲主要看經濟基本面與資金面支撐，而台灣 GDP 成長率預估值 4%，聯準會也言明不會縮減購債規模，仍看好台股後市表現。

美國 10 年期公債殖利率近日彈升至 1.5%，創下一年多來新高，拖累美股出現明顯性的修正，台股也難逃波及，市場擔憂股市是否將由多轉空？

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光認為，美國 10 年期公債殖利率彈升對股市的影響並不大，比較像是市場雜音，原因在於殖利率上升與股市下跌間的相關性，不如聯準會減少購債或升息對股市表現的影響來得高，換言之，必須是「殖利率彈升」與「聯準會緊縮資金」兩件事同時發生，才會對股市有影響。

詹祖光表示，殖利率彈升還要進一步看短期利率與長期利率的走勢，而目前還是短期利率低於長期利率的正斜率，表示市場對未來經濟復甦有信心，負斜率則代表短期利率比長期利率高，短期資金動能耗竭、長期經濟保守，之後股市就會呈現比較大的修正。

回顧過去市場表現，過去 10 年期公債殖利率創新高後，通常會領先股市反應，舉例來說，2000 年 1 月公債殖利率漲到 6% 以上後，三個月之後股市開始下跌；2007 年 6 月，公債殖利率漲到 5.2%，10 月股價便開始下跌。

詹祖光分析，從過去這兩次歷史經驗來看，殖利率必需彈升至很高的水準後，股市才有可能在之後 3 到 5 個月內才會下跌，換言之，即便殖利率彈升，投資人仍有幾個月可以反應。

詹祖光強調，聯準會已經表態不會縮減購債，目前公債價格走跌主要是反應沒有擴大購債，儘管資金供給成長率減緩，但資金動能轉弱不代表股市會跌，這波回檔比較像是漲多的技術性拉回，盤勢不至於多頭轉空頭。

在投資標的部分，詹祖光認為，可配置循環性產業。塑化、鋼鐵、鐵礦砂等原物料的表現都不錯；此外，公債殖利率彈升對金融股有利，金融股也是過去兩年賣超非常多的領域，有機會落後補漲。