兩利多拉抬GDP 景氣循環股出頭

疫苗施打為經濟復甦捎來希望曙光，投信認為，疫苗施打搭配各國加碼振興可望拉抬經濟成長力道，過去受壓抑的景氣循環股，表現可望優於防禦型股票，相對看好數位、電動車等新消費趨勢產業。

儘管近期全球股市面臨拉回震盪，但根據經濟合作暨發展組織 (OECD) 最新公布的報告，受惠於疫苗施打與各國大舉加碼振興經濟政策，全球今年整體 GDP 成長率有望達 5.6% 水準，較前次預期上修 1.4 個百分點。

保德信全球消費商機基金經理人楊博翔表示，在全球央行相繼推出紓困案提振經濟，以及疫苗陸續施打兩大利多加持，讓 OECD 對於今年全球經濟前景更為樂觀，預期景氣正式進入初升段。

而根據過往經驗，當景氣邁入初升階段時，與景氣循環相關類股表現大多優於防禦型股，研判屆時若疫情在年中受控時，等這波市場修正完畢後，與景氣高度連動的非必須消費、新消費趨勢股如汽車零組件、網購龍頭廠商、耐用消費品與服飾、旅遊服務、社群媒體、遊戲、數位支付等，有望率先受惠。

以美國為例，看好景氣回暖，美國零售業巨擘沃爾瑪宣布，未來 10 年將投資 3500 億美元在美國國內的產品製造及組裝，並提高美國國內廠商的原物料與商品採購量，初估可創造超過 75 萬個全新工作機會，不僅大幅挹注美國消費市場，對於美國就業市場也有正面幫助。

在投資標的配置部分，楊博翔建議，可聚焦新消費趨勢股，特別是疫情期間企業加速雲端化的消費新型態轉型契機，以及景氣連動度較高的循環性消費產業、媒體娛樂與區域型網購龍頭業者，尤其看好結合電商題材的新興社群媒體與遊戲業者，以及即將自疫情谷底翻揚的旅遊服務產業與數位支付科技業。