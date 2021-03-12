法巴能源轉型股票基金 (基金之配息來源可能為本金) 經理人評論

殖利率上升之影響 — 利率將維持在低檔很長一段時間

近期長天期債券殖利率上升確實影響的股票市場的定價基礎，由於目前全球經濟擴張動能較佳，加上國際原油價格有機會上看每桶 100 美元，都使得殖利率向上走揚，但最讓市場驚恐的並非是殖利率上升，而是「快速」上升；然而，我們認為近期這些現象有機會開始消退，美國政府將於近日拍賣 3 年期 (3/9 : 580 億美元)、10 年期 (3/10 : 380 億美元)、30 年期債券 (3/11 : 240 億美元)，根據我們與債券專家的討論，這批債券標售的需求應會相對強勁，若本次債券拍賣成功，則有機會引導殖利率向下修正，過去幾週殖利率是那斯達克指數被異常拋售的主因。

根據 Fed 近期所釋放出的態度，未來一段時間內仍將維持低利率環境 (Lower for Longer)，且須等待美國充分就業後才有可能調整利率，而我們認為美國 10 年期債券殖利率在近期內要上升到 2.0% 的機率是微乎其微。

以本基金前 10 大持股之一的 Plug Power 來說，去年以來已持續向市場進行各項融資計畫，目前手上現金部位已達 50 億美元，因此近期市場利率揚升對其資金成本並未造成影響，利率風險反而下降。

乾淨能源市場展望 — 政策環境在未來 10 年內依然正向

近期以來的修正除了上述殖利率所造成的影響外，iShares 旗下乾淨能源 ETF-ICLN(iShares Global Clean Energy ETF) 將於 4/2 重新調整指數中各股票之權重，使得部分被動資金流出對相關公司股價造成負向衝擊，該 ETF 自今年 1 月份最高點迄今跌幅接近 40%。但相關公司股價下跌對我們而言是個投資組合再平衡的最佳時機，近期修正所創造出的超跌契機與去年 COVID-19 造成的下跌情境非常類似。我們對近期的市場觀點著重在兩大部分，一個是上述提及的利率變化，另一項就是各國政府的對乾淨能源的政策規範，就我們的了解這些政策在未來 10 年內對乾淨能源產業都是非常正向的。

以本基金前 10 大持股中的 Sunnova 為例，我們對該公司的展望及評價仍然看好，目前該公司的市佔率約為 2%，有鑑於 Sunnova 在市場中的強大定價能力、及較高的科技技術，我們認為其市佔率於未來有機會來到 20%，屆時對於公司股價會出現相當正向的反應。儘管近期股價跌幅較大，但這是因為市場並未充分了解住家型太陽能的市場生態，導致其股價被錯殺。此外，我們於建構投資組合當下仍非常注重風險分散，截至 2 月底 Sunnova 的持股比重約 4.7%，且所有持股皆不超過 5%，也不存在持股過於集中的風險。

對於 2021 年的金融市場環境及乾淨能源市場我們仍然看好，對於未來的選股策略及邏輯，仍持續鎖定各子產業的領導企業、且具備高市場潛力之公司；此外，本基金投資範疇中之目標投資企業也於近期財報季中展現出強勁的獲利展望。另一方面，今年中小型公司的表現有機會超越大盤水準，也是我們持續佈局的方向。對於那些 2020 年錯過乾淨能源漲勢的投資人而言，現階段是增加中長期投資部位的時候了。

在能源轉型相關企業的評價面上，目前投資組合 PEG(本益成長比) 比率僅有 0.81 倍，未來 3 年的 CAGR(年複合成長率) 超過 43%，相較於那斯達克指數來看，PEG 比率為 1.5 倍，因此就評價面觀察本基金仍相對便宜，若未來資金再度流入成長股，則本基金的市場青睞度應會較高。

本基金投資策略 — 瞄準具市場領導地位之企業

2020 年 Q4 以來我們自市場獲得較多資金，以至於今年有段時間本基金的現金部位一度上升至 10%，但我們依然保持著審慎樂觀的態度看待乾淨能源市場。本基金的投資布局主要參考內部創建的風險報酬比率 (Risk Reward Ratio)，且針對波動度、流動性、對公司的信心程度、及投資組合相關性隨時進行調整，當股價出現波動時，我們會使用調整後的風險報酬比率進行投資組合再平衡。

在本基金投資組合建構過程中，當投資標的被兩位經理人核准後，該標的便會進入量化風險模組中進行整體評估，投資組合權重將會以量化過程計算風險報酬比率，若出現高波動性、低流動性、投資信心度降低、相關性過高等現象，透過該比率的計算後將會降低個股投組部位比重，進一步決定出合理的部位權重，以降低投資組合風險。

對於我們的選股方向，主要將目標進入門檻較高、有專利權保護之企業，並較著重各子產業中具市場領導企業進行投資布局，在此方向下能保障我們的投資組合具有較佳之成長性。

近期以來由於殖利率快速上升，我們的投資組合中已極力去避免配置大規模基礎建設、及開發型公司，因為這些企業對於利率敏感性相對較高。而自 2020 年 6 月開始，我們便將投資組合布局方向轉向更具價值型及週期性之企業。

結論 — 機會已經來敲門

2020 年在各國政府積極推動下，歐洲國家、中國、日本、南韓皆陸續提出碳中和目標，美國也於拜登就任總統後重回巴黎企業協議，使得乾淨能源市場於去年出現強勁成長動能。儘管近幾週全球多數風險性資產因殖利率揚升而下跌，但我們認為近幾天的公債拍賣有機會引導殖利率下行，對於過去下跌的風險性資產應有正向助益。

此外，因本基金的投資策略瞄準具市場領導地位、且進入門檻障礙較高的企業，在各國大規模綠能刺激計畫下較能受到資金青睞，且投資組合建構過程中也運用量化模組以控管風險，且經理人過去以來持續避免配置會受到利率衝擊的大規模基礎建設型態企業，在追求成長的過程中也同時注重投資組合風險。

由於當前各國政府的乾淨能源政策十分明確，在近期大幅修正後，是個絕佳的投資組合再平衡時機，由於目前本基金的 PEG Ratio 相較於那斯達克指數處於相對便宜的水準，當資金重回成長股的時候，一樣會選擇較便宜的資產布局，因此建議過去沒有參與到 2020 年乾淨能源市場爆發的投資人，近期的修正是中長期較佳的加碼時刻。

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