〈群聯展望〉今年營收可望再創高 本業獲利拚超越去年

群聯 (8299-TW) 董事長潘健成今 (9) 日表示，去年雖有疫情影響，營收仍創新高，由於需求暢旺，在貨源順利供貨的前提下，今年營收也可望續創高，本業獲利將努力超越去年。

群聯今日舉行竹南五期廠房興建工程上樑典禮，潘健成表示，去年受疫情影響，嚴格來說只有做 10 個月的生意，但在需求暢旺下，全年營收創新高，也因持續加碼研發投資，費用也創高。

談及今年展望，潘健成表示，對今年營運沒有悲觀的理由，表現不會差，在貨源順利供貨的前提下，今年營收樂觀可望再創新高，本業獲利將努力超越去年。

從產品應用來看，群聯目前消費性產品營收占比不到 3 成，嵌入式超過 10%，遊戲約 15-16%，工業用 16-17%，記憶體控制晶片約 2 成。

潘健成指出，在產品組合調整下，未來消費性產品占比將下滑，嵌入式應用將逐步成長；而去年遊戲應用打入超微平台後，今年將是營運主軸之一，但會慢慢成長、不會馬上放量。

群聯汽車應用歸類在工業用產品線中，潘健成表示，汽車應用耕耘很多年，目前已有美、日與中系客戶設計導入，由於營收基期較低，今年有機會倍數成長；雖然目前對 Flash 的消耗量還不大，但看好 3 年後自駕車若上路，需求量就會很可觀，著眼此商機，也在開發控制 IC。

而在伺服器方面，潘健成表示，資料中心應用將是大力發展的目標，過去雖未著墨太多，但去年在科羅拉多州設研發中心，就是為瞄準伺服器需求。