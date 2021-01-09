〈群聯展望〉潘健成：需求強 控制晶片漲價幅度最高達5成

群聯 (8299-TW) 董事長潘健成今 (9) 日表示，客戶需求樂觀，已與季節性變化脫鉤，但代工廠產能持續吃緊，情況可能延續至 5 月，因應成本墊高、供給吃緊，已對客戶調漲 NAND Flash 控制晶片價格，甚至有部分調漲幅度達到 5 成。

群聯今日舉行竹南五期廠房興建工程上樑典禮，談及 NAND Flash 市況，潘健成表示，NAND 去年第二季市況最差，雖然有分析師認為今年將供過於求，價格會跌很兇；但他認為，目前看起來需求強勁，包括 5G、伺服器等應用增加，更擔心第三季可能會供不應求。

潘健成並強調，群聯已不需要預測 NAND Flash 漲價來獲利，因為基本需求已經存在，即便去年沒有漲價，也還是賺錢，希望能取得源源不絕的料源，滿足客戶需求，目前需求已與季節性變化脫鉤。

對於供應商產能情況，潘健成表示，第一季供應商代工產能持續吃緊，吃緊的情況可能延續至 5 月，而去年 10 月起已被供應商調漲價格，但也願意接受漲價，以取得產能。

潘健成指出，這波半導體價格調漲，從 PCB、封裝、測試、晶圓代工到各式零組件材料，全面漲價。而群聯去年第四季開始調漲 NAND Flash 控制晶片價格，漲幅約 15-20%，在成本持續墊高、供給吃緊下，甚至有部分客戶漲價幅度達到 5 成。

