〈群聯展望〉因應需求成長 五期廠區提前至今年9月啟用

記憶體控制晶片廠群聯 (8299-TW) 今 (9) 日舉行竹南五期廠房興建工程上樑典禮，總投資額達 14 億元，因應需求成長，較原訂時程提前至今年 9 月落成啟用，研發空間也將擴增，可容納 1500 至 2000 位研發工程師，近一、兩年會持續擴大招募研發人才，未來 5 年業績將再創高峰。

群聯竹南五期廠房暨附屬裝卸停車空間，投資總金額達 14 億元；五期廠區興建進入上樑階段，原先預計明年 3 月啟用，但因應需求成長，可望提前至今年 9 月完工並落成啟用，將增加 1.3 萬坪使用空間，預估可增加 1500 至 2000 位研發工程師。

群聯今日也延續五期廠區規劃、興建附屬停車場，總投資金額超過 8.2 億元，規劃增加超過 1000 位人員使用空間與相對應停車位，預計 2022 年上半年完工啟用，實現群聯員工人人有車位的規劃。

群聯董事長潘健成致詞時表示，2008 年 1 月來到竹南建廠，這 12 年來，研發總支出超過 300 億元；而去年研發費用支出也達 70 億元，營收並創新高，員工人數也從 12 年前的 200 人，擴增至超過 2300 人。

潘健成表示，五期廠房將實現三大功能，第一，提供每位同仁屬於自己的停車位；第二，因應 5G 需求，必須建立很大的庫房空間；第三，因應研發規模擴增，員工人數持續成長。

潘健成並說，有了五期廠房後，相信很快就會有六期，繼續拓展規模，不過，這個區域土地使用幾乎飽和，在土地取得受限下，將影響未來營運拓展，盼政府能增加土地使用空間。

潘健成表示，相信未來 5 年群聯業績一定會再有一波高峰，近一、兩年也會持續擴大招募研發人才，IC 設計人才確實供不應求。