〈緯創印度廠遭破壞〉歷經三個多月調查 本周已恢復生產

代工大廠緯創 (3231-TW) 印度 Narasapura 廠區去年 12 月發生暴動事件，部份組裝線與工廠設備也遭破壞，遭勒令停工調查，但根據印度媒體報導指出，緯創該印度廠區經過三個多月調查與整頓，已在本周一 (8 日) 恢復生產。

印度媒體報導，當地工業部長 Jagadish Shettar 表示，緯創已依照相關許可條件重新恢復該工廠生產，未來將相關部門注意勞工問題，也不希望類似事件再度發生。

不過緯創因印度廠區疑似違反蘋果供應商行為準則，遭到蘋果列入觀察名單，蘋果 iPhone 製造團隊也在過去三個月，與獨立審計人員、緯創合作，確保緯創該廠完成建立必要系統、流程，以恢復生產。

隨著緯創印度廠復工，未來是否可以再接蘋果新訂單，值得關注，不過，蘋果近日也正式宣布將在印度開始製造 iPhone 12，市場就點名，已在印度設廠的鴻海 (2317-TW) 可望最受惠。

緯創日前也公告 2 月合併營收達 494.77 億元，月減 15.52%、年增 10.29%，受農曆春節工作天數減少、零組件吃緊影響，為近 1 年個新低，展望未來，緯創預估，由於去年第 4 季基期較高，首季筆電出貨將季減雙位數，但仍將優於去年 355 萬台水準，而隨著第 2 季逐步邁入傳統電子產品旺季，營運可望恢復成長。