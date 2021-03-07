緯創新事業多元布局 拚3-5年綜效浮現

代工廠緯創 (3231-TW) 近年持續擴大新事業布局，透過跨域結盟加速布局腳步，其中，旗下緯謙日前與中華電 (2412-TW) 策略結盟，搶攻 5G 雲端應用，緯育則與 LiveABC 合作推出國際化人才培育課程，緯創副董事長暨新事業總經理黃柏漙表示，新事業將從過去製造思維轉為提供服務，去年已確定方向，內部訂下積極目標，看好在 3-5 年內綜效可望逐步浮現，

黃柏漙表示，緯創過去著重製造，近年新事業則將重心轉往提供服務，集團內部在人才、技術、雲端、人工智慧都陸續進行改變，過去販賣筆電裝置屬於賣斷式，但若整合 IoT 服務，就有機會以訂閱制方式創造更多商機、累積客戶。

黃柏漙進一步指出，雲端服務不同過往裝置設備 10-20% 成長，成長是以翻倍計算，緯創過去沒有 5G、IoT、訂閱制等經驗，但旗下緯謙、緯育近年積極布局、累計能量，最快 2022、2023 年可望看到顯著綜效浮現。

緯創日前宣布與中華電策略結盟，中華電將參股緯創旗下緯謙，並取得 1 席董事，黃柏漙表示，緯創與中華電合作將不會只限於緯謙，包含啟碁 (6285-TW)、緯穎 (6669-TW)、緯育都會有合作空間，加上日前進一步與 LiveABC 合作，推出國際化人才培育課程，緯創集團也可望透過中華電、LiveABC 加速進軍泰國、越南等東南亞市場。

展望今年，黃柏漙看好新事業逐步發酵，其中，緯謙在中華電參股後，今年營收可望上看 10 億元，緯創醫學也在相關外骨骼機器人等逐步落地下，今年營收恢復至 6-7 億元，緯育則在擴大會員人數下，盼營收成長至 4 億元，另外，旗下新創整合中心 (IIC) 日前也推出智慧咖啡機，今年下半年也有機會打入日本、中國連鎖咖啡品牌。