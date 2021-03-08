代工廠2月營收出爐 緯創、英業達筆電出貨強勁首季不淡

代工大廠緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 今(8) 日公布 2 月營收，受農曆春節假期、工作天數減少、零組件缺料問題影響，單月營收均較上月下滑，但在遠距商機、筆電客戶追單強勁下，緯創、英業達筆電出貨年增幅仍高達 76.4%、2.75 倍，展望 3 月，業者認為，隨工作天數增加、料況吃緊狀況緩解，出貨可望恢復成長，首季營運淡季不淡。

緯創 (3231-TW)

緯創 2 月合併營收達 494.77 億元，月減 15.52%、年增 10.29%，受農曆春節工作天數減少、零組件吃緊影響，為近 1 年個新低，出貨方面，同樣受工作減少影響，筆電、桌機呈現年減，顯示器持平上月，伺服器則受季節性影響較小，出貨保持成長。

緯創 2 月筆電、桌機、顯示器、伺服器出貨量達 150、50、90、20 萬台，其中，筆電、顯示器在遠距商機帶動下，出貨量仍較去年同期成長 76.4%、50%。

緯創累計今年前 2 月營收達 1080.47 億元、年增 2.56%。

展望本季，緯創指出，由於去年第 4 季基期墊高、加上首季為傳統淡季，維持第 1 季筆電出貨將季減雙位數看法，但仍可望優於去年首季 355 萬台水準，桌機同樣受淡季影響，也將季減雙位數，顯示器則可望持平上季水準，但隨著第 2 季逐步邁入傳統電子產品旺季，營運可望恢復成長。

緯創旗下 IT 服務商緯創 (4953-TW) 今也公告 2 月營收達 4.28 億元，月減 7.77%、年增 25.34%，仍創下歷年同期新高，累計前 2 月營收達 8.92 億元、年增 19.75%。

英業達 (2356-TW)

英業達 2 月合併營收達 314.65 億元，月減 20.1%、年增 80.83%，累計前 2 個月營收達 708.47 億元、年增 51.45%；出貨方面，英業達 2 月筆電出貨量達 150 萬台，月減 6.25%、年增 275%，累計前 2 個月筆電出貨達 310 萬台。

展望今年，英業達認為，受傳統季節性因素、零組件吃緊影響，第 1 季筆電出貨仍將是全年谷底，維持首季出貨將季減約 10-15% 看法，但出貨衰退幅度可望較往年逾 2 成收斂，3 月起筆電、伺服器也可望在 Tiger Lake、Ice Lake 新平台推出下，動能逐步回溫，第 2 季筆電、伺服器、智慧裝置都將恢復成長。

另一方面，英業達集團英華達近年持續布局智慧醫療領域，旗下全家寶也宣布攜手台灣在宅醫療學會，透過全家寶生理量測系統合作打造新型態在宅醫療及照護服務應用。