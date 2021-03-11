日經：台灣19家主要科技大廠2月增收46.4% 成長幅度歷年最高

《日本經濟新聞》11 日 (週四) 報導，全世界面臨半導體與 LCD 面板短缺問題，但在科技產業聚集的台灣，相關企業的業績仍出現大幅成長。台灣 19 家名列日經亞洲 300 強 (Asia300) 的科技公司，今年 2 月營收年增 46.4%，創下 2013 年統計開始以來的最大增幅。

台灣 19 家主要科技公司的 2 月營收合計達到新台幣 9374 億元，創下 歷年 2 月新高紀錄。在 19 家企業當中，約有 7 成 (14 家) 出現 2 位數的成長。

工廠的繁忙狀況持續，特別是生產車用晶片與筆電用 LCD 面板的廠商忙於趕工。友達 (2409-TW) 在今年農曆春節期間破例加班生產，2 月營收增加 44.7%。同業群創 (3481-TW) 營收也大增 79.3% 。

由於供需吃緊，有業界人士表示面板行情較去年同期上揚 3 成左右，也幫助提高廠商營收。

另外，5G 手機銷量擴大，也成了台灣科技企業成長的重要助力。大量供貨給中國小米與 OPPO 的聯發科 (2454-TW) 2 月營收增收 78.7%，保持大幅成長。

專家預測 2021 年 5G 手機市場會達到 2020 年的 2.5 倍，出貨量上看約 5 億支，占整體智慧型手機出貨量的 3 至 4 成。蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone 12 系列引領 5G 市場向前發展，負責 6 成以上 iPhone 生產的鴻海 (2317-TW) 在 2 月營收大幅成長 84.8% 。

不過在另一方面，負責約 3 成 iPhone 生產的和碩 (4938-TW)，則是因為 iPhone 12 mini 銷量不佳等因素，2 月營收減少 34.3% 。