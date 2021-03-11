各地空軍嚇破膽 唯這7家石油天然氣股空單餘額仍偏高！

過去 10 年大部分的時間，看空石油股加上看漲 S&P 500 者都得到了豐厚的回報，能源股始終落後 S&P 500，因為石油生產商競逐的項目都無利可圖或者只產生微薄的現金流，單就 2020 年破產的石油和天然氣公司就超過了 100 家。

然而，過去幾個月整個局面大變，能源股變成今年市場上最強領域，投資者似乎也抓到了這個訊息， MKM Partners 分析師 John Gerdes 指出，石油和天然氣公司的空單餘額中值從一年前 7% 下降至 4%。

整體而言，今年空單餘額下降，這也可能是市場 1 月時對 GameStop (GME-US) 之類遭嚴重賣空的股票發動攻擊，重挫了各家空軍所致。2 月 12 日至 2 月 26 日期間，SPDR S&P 500 ETF (SPY-US) 的空單餘額從 3.4% 迅速下降至 2.6%。

儘管如此，還是有幾家石油和天然氣股的空單餘額相較高位，巴倫商週列出了下述 7 家﹔

Continental Resources (CLR-US)

Callon Petroleum (CPE-US)

Matador Resources (MTDR-US)

Range Resources (RRC-US)

Antero Resources (AR-US)

Murphy Oil (MUR-US)

Magnolia Oil & Gas (MGY-US)

這幾家公司任一家空單餘額都超過 10%，其中 Continental Resources 則以 23% 居冠。

空單餘額居於高位可能表示該公司有潛在漏洞，例如名單中部份公司以高債務負擔聞名，但在油價不斷高漲的市場上，空單餘額高也可能引出看漲走勢。

一如最初空單餘額相當高的 GameStop，在 1 月散戶追捧下逼出了軋空行情，賣空者不得不回補空頭以免股價追不上。因此，任何在 2 月 26 日賣空 Continental 的投資者，今日帳面上將困於水下，因為自當時迄今該股上漲了 24%。

其他空單餘額相較處於低位 (不到 3%) 的石油和天然氣公司包括﹔ Royal Dutch Shell (RDS. A-US)、英國石油 (BP-US)、雪弗龍 (CVX-US)、康菲石油 (COP-US)、Exxon Mobil (XOM-US)、Devon Energy (DVN-US)，以及 EOG Resources (EOG-US)。