泰州廠處分入帳 可成去年Q4獲利破百億元 EPS 18.18元衝新高

金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 今 (10) 日公布去年財報，去年第四季由於出售泰州廠區，業外進帳逾 200 億元，帶動第四季獲利達 138.72 億元，創歷史新高，每股賺 18.18 元，毛利率也隨著產品組合改善，重返 30%，創兩年來新高。全年每股純益則達 27.65 元。

可成去年第四季營收 186.84 億元，季減 21.06%，年減 41.49%，毛利率 30.12%，季增 1.24 個百分點，年增 4.7 個百分點，營益率 17.86%，季減 4.87 個百分點，季減 0.13 個百分點，稅後純益 138.72 億元，季增 2338%，年增 302%，每股稅後純益 18.18 元。

可成去年營收 825.06 億元，年減 9.96%，毛利率 26.57%，年增 2.27 個百分點，營益率 18.1%，年增 2.7 個百分點，稅後純益 211.30 億元，年增 87.46%，每股稅後純益 27.65 元。

可成去年將泰州兩處廠區售予中國藍思科技，正式退出 iPhone 機殼市場，改將資源放在筆電、平板上，優化產品結構，觀察可成財報，儘管去年營收較 2019 年減少，但受惠產品組合優化，營業利益仍較前年提升，吻合董事長洪水樹先前以提升獲利的看法一致，長期以毛利率 30% 為目標。

展望今年，可成認為，將以筆電、平板及車用產品為營運重心，因在家工作及在家學習需求依然強勁，加上在新能源車的布局逐漸發酵，預期本業扣除手機業務後，第一季營收將有相當幅度的年增幅。

可成今日也公布 2 月營收 35.82 億元，月減 20.32%，年增 77.17%，累計前 2 月營收 80.76 億元，年減 18.67%。