林伯豐：新台幣匯率30元已回不去 企業應朝兩方向思考

工商協進會理事長林伯豐今 (10) 日表示，新台幣匯率已回不到 30 元，維持 28 字頭對出口而言，仍是危急狀況，企業應朝降低成本、區域經濟供應鏈等方向進行思考，也盼政府想想如何穩定匯率。

近期熱錢撤出加重新台幣匯率貶勢，工商協進會理事長林伯豐今天表示，匯率 30 元看來是回不去了，匯率對出口有嚴重影響，希望政府思考如何穩定匯率。

工商協進會今日召開「第 25 屆第 12 次理監事聯席會議」，理事長林伯豐會前受訪時表示，近期新台幣匯率回到 28.5 元左右，對出口仍有嚴重影響。

對於國內半導體人才頻遭中國企業挖角，林伯豐說，全球都在做人才培育，此外，也要考慮國外人才招聘政策及青年住宅政策，台灣高階人才所得稅比國外高，是高階人才外流原因之一。

林伯豐會中致詞時表示，2021 年是充滿希望與轉機的一年，新冠肺炎疫苗開打，疫情有望逐漸趨緩、美中貿易對抗出現轉機，及國內外股市穩定發展等因素，使國際經濟交流恢復正常指日可待。

工商界盼政府協助企業把握契機，儘速回復營運正軌。他提出三點建議，第一，台灣多數水庫見底，建請政府趁此機會加強水庫清淤，並強化農業用水管線化，及水資源的支援調度。

第二，藻礁公投終將成案，如公投通過，將面臨缺電危機，建請政府務必超前部署，預先擬訂符合減碳時程的備用能源政策，重新思考核能供電，並完善現有電價穩定機制。

第三，雖然台灣將開打新冠肺炎疫苗，但相較國際情況明顯落後，建請政府多元採購疫苗，並繼續提供資源協助國內業者研發國產疫苗。