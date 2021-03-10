【袁志峰專欄】外圍股市轉強，有助港股反彈

今天推介 - 小米 (1810), 上日收市 $21.95

1) 股市前景

恒指連跌 3 日後昨日反彈，主要由本地股份上升所帶動，國企指數及恒生科技指數受 A 股下跌拖累而繼續受壓，南向資金維持大額度淨賣出，估計前期受北水過度炒作的個股仍有下行壓力。歐美股市轉強以及美國 10 年期債息回落可加強投資者信心，有助港股持續反彈，短線操作可關注績優股。

今天推介是小米 (1810) —小米是近期跌幅較大的頭部科技股，從 1 月 5 日盤中最高價 35.9 元累跌 38.9%，9 天相對強弱指數跌至 21，呈技術性超賣，港股通南向資金昨日錄得顯著淨買入屬積極訊號。建議買入，目標價 25.0 元，止損價 20.65 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 124 點，初段迅速回來，曾倒跌 216 點，隨後輾轉上揚，最多曾升 506 點，午後徧軟，收報 28773 點，升 232 點或 0.8%，成交額按日持平約 2760 億元，2 月份日均成交額 2330 億元。港股通南向資金淨賣出 89 億元，包括淨買入 18 億元小米 (1810)，淨賣出 16 億元騰訊(700) 及 14 億元美團 (3690) 股份。3 月至今累計淨買賣出 200 億元。2 月淨買入 749 億元。

藍籌股 36 升 16 跌。創科實業 (669) 漲 6%，是升幅最大藍籌。其次是銀河娛樂 (27)、長和(1) 及友邦保險 (1299) 漲逾 4%。安踏體育 (2030)、百威亞太(1876) 及金沙中國 (1928) 升逾 3%。藥明生物 (2269) 升近 3%。中石油 (857)、中海油(883)、中國移動(941) 及港交所 (388) 跌逾 2%，是表現最差藍籌。中石化 (386) 跌近 2%。

恒生科技指數跌 0.2%，成份股 17 升 15 跌。大型科技股漲跌不一，快手 (1024) 升逾 2%，網易 (9999)、京東(9618) 及美圖 (3690) 跌逾 3%、2% 及 2%。新東方在線 (1797) 及貓眼娛樂 (1896) 升逾 5%，是升幅最大成份股。其次是軟件股明源雲 (909)、微盟集團(2013) 及金山軟件 (3888) 升 3%-4%。中芯國際 (981) 及金蝶國際 (268) 跌逾 4% 及 3%，是表現最差成份股。

板塊方面，石油，煤炭、軟件、晶片及教育股下跌。濠賭、本地銀行及地產、汽車、光代、體育用品、餐飲及有色金屬股跑赢大市。匯豐 (5)、恒生銀行(11)、長實(1113) 及九龍倉置業 (1997) 升 2%-3%。長城汽車 (2333) 升 5%。協鑫新能源 (451) 升 5%。九毛九 (9922) 升 4%。紫金礦業 (2889)、中國鋁業(2600) 及江西銅業 (358) 升 2%-4%。

周二上証指數小幅低開後急挫，最多曾跌 2.7% 至今年新低，隨後反彈，曾倒升 0.2%，午市再次受壓，收報 3359.29 點，跌 1.8%。深証成指跌 2.8%，科創 50 指數跌 3.6%。滬深兩市總成交約 9900 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 100 億元。滬深股通北向資金轉淨買入 24 億元，3 月至今累計淨賣出減至 70 億元，2 月淨買入 412 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

經濟合作暨發展組織 (OECD) 在中期經濟展望中表示，全球經濟今年將以 5.6% 的速度反彈，明年將增長 4%。(信報)

歐盟統計局公布，歐羅區去年第四季國內生產總值 (GDP) 修正值為按季下滑 0.7%，預期為下滑 0.6%；按年跌 4.9%，預期為下滑 5%。(信報)

4) 新股訊息

據港交所文件，百度集團通過上市聆訊，啟動來港第二上市招股程序。內地媒體早前報道，百度目標在 3 月完成在港第二上市，集資規模達 50 億美元。(信報)

路透引述消息人士稱，在美國上市的中國電動汽車製造商理想汽車、蔚來汽車和小鵬汽車計劃最快今年在香港第二上市。按周一市值計算，估計合共籌集約 50 億美元。(信報)

內地家居護理品牌立白旗下的朝雲集團 (6601) 將於今日掛牌，其暗盤價收跌 19.0%。(信報)

5) 個股訊息

中國電信 (728) 公布，擬申請 A 股發行並在上海證券交易所主板上市。公司計劃發行最多 120.93 億股 A 股，佔發行後已發行總股本最多 13%。(信報)

舜宇光學 (2382) 二月手機鏡頭出貨量按年升 34.4% 至近 1.3 億件；車載鏡頭出貨量漲 88.5% 至 580 萬件；手機攝像模組出貨量亦增 51.6% 至 6,595 萬件，主要因為三者市場份額上升所致，但受到農曆年假影響，手機鏡頭及車載鏡頭出貨量按月則分別跌 12.2% 及 21.1%。(蘋果日報)

丘鈦科技 (1478) 二月攝像頭模組產品銷售量按年升 1.29 倍至 3,187 萬件，指紋識別模組產品銷售量增 1.39 倍至 875 萬件，主要由於市場份額有所提升，以及去年同期疫情打擊帶來的基數效應所致。而受農曆年假影響，兩者按月則分別下跌 12.5% 及 9.5%。(蘋果日報)



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