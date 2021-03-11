【袁志峰專欄】 南向資金撤離，港股難言見底

今天推介 - 丘钛科技 (1478), 上日收市 $13.74

1) 股市前景

港股昨日反彈，但成交顯著減少，反映買盤並不積極，高開低走屬典型趁反彈減持格局，港股通南向資金維持淨賣出，大盤見底之說欠缺説服力，預料調整期將持續，恒指於 28000 點有技術支持，短線操作可關注績優股。

今天推介是丘钛科技 (1478) — 公司主要從事中高端攝像頭模組、指紋識別模組的生產和銷售，早前發盈喜，預期 2020 年度盈利增長 40%-60% 至 7.59-8.68 億元人民幣，反映去年下半年盈利同比增長 17%-47%，優於市場預期，現價對應 2020 年度市盈率 15.6-17.8 倍。12 月中，公司宣布計劃分拆旗下攝像頭模組業務予 A 股上市，有望提升股東價值。國內投資者透過港股通的持股量由去年 11 月底的 4.4% 增至目前的 8.3%。基於手機及智能汽車的蓬勃發展，筆者對攝像頭模組的需求持樂觀看法，建議買入，6 個月目標價 17.0 元，止損價 12.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 482 點，已是全日高位，隨即遇沽壓，曾倒跌 62 點後才反彈，午後低位震盪，收報 28907 點，升 134 點或 0.5%，成交額按日跌 31% 至約 1905 億元，2 月份日均成交額 2330 億元。港股通南向資金淨賣出 43 億元，包括淨賣出 12 億元騰訊 (700) 及 14 億元美團 (3690) 股份。3 月至今累計淨賣出 243 億元。2 月淨買入 749 億元。

藍籌股 26 升 24 跌 2 持平。舜宇光學 (2382) 及藥明生物 (2269) 漲逾 6% 及 5%，是升幅最大藍籌。石藥集團 (1093) 及中生制藥 (1177) 漲逾 4% 及 3%。萬洲國際 (288) 及蒙牛乳業 (2319) 升 3%。長和 (1) 跌 3%，是表現最差成份股。中海油 (873)、中國移動(941)、匯豐(5) 及九龍倉置業 (1997) 跌逾 2%。

恒生科技指數升 1.9%，成份股 27 升 5 跌。大型科技股漲跌不一，美團 (3690)、京東(9618) 及網易 (9999) 升 4%-5%。京東健康 (6618) 跌 6%，是跌幅最大成份股。其次是平安好醫生 (1833) 跌逾 1%。舜宇光學 (2382) 及微盟集團 (2013) 漲逾 6% 及 5%，是表現最好成份股。ASM 太平洋 (522)、金蝶國際(268)、金山軟件(3888)、聯想(992) 及丘钛科技 (1478) 漲逾 3%。

板塊方面，石油、基建、本地銀行及地產股下跌。醫藥、光伏、軟件、手機零件、汽車、體育用品、餐飲、啤酒及教育股跑赢大市。保利協鑫能源 (3800)、協鑫新能源(451) 及福莱特玻璃 (6865) 升 5%-6%。比亞迪 (1211) 及長城汽車 (2333) 升逾 5% 及 3%。九毛九 (9922) 升逾 4%。中教控股 (839)、宇華教育(6169) 及天立教育 (1773) 升 3%-5%。

周三上証指數高開 0.9%，早段漲幅曾擴大至 1.1%，隨後反覆偏軟，收報 3357.74 點，跌 0.1%，連跌 5 日，累跌 6.1%。深証成指升 0.7%，科創 50 指數升 0.2%。滬深兩市總成交約 7500 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 2400 億元。滬深股通北向資金淨買入 52 億元，3 月至今累計淨賣出減至 18 億元，2 月淨買入 412 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

人民銀行公布，2 月新增貸款 1.36 萬億元 (人民幣 ‧ 下同)，高於市場預期的 9500 億元。2 月底，廣義貨幣(M2) 餘額 223.6 萬億元，按年增長 10.1%，高於市場預期增長 9.4%。(信報)

國家統計局公布，2 月份，全國居民消費價格指數 (CPI) 按年跌 0.2%，市場預期為下跌 0.3%。今年首兩月，CPI 按年跌 0.3%。工業生產者出廠價格指數 (PPI) 按年升 1.7%，優於市場預期升 1.5%。今年首兩月，PPI 按年升 1%。(信報)

4) 個股訊息

國泰航空 (293) 公布，截至去年 12 月底止全年業績，應佔虧損 216.48 億元，其中，普通股股東虧蝕 218.76 億元，優先股股東盈利為 2.28 億元；上年同期錄得盈利 16.91 億元，每股虧損 424.3 仙，不派息。(信報)

據銷售文件顯示，中國宏橋 (1378) 擬以每股 9.61 港元至 10.16 港元，配售 2.43 億股新股，集資介乎 23.35 億港元至 24.68 億港元。 新股佔已擴大後股本 2.61%。 配售價較昨日收市價 10.92 港元有 7% 至 10.16% 折讓。(Wind)

有關選股表現，歡迎閲覧本公司的港股模擬交易組合： anuesec.com/zh-HK/Page/dt-model

https://www.anuesec.com/zh-HK