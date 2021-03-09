存股族變心？台股基金定期定額金額年增47%

存股族不再只專情於個股，據統計，台股基金 2020 年定期定額扣款金額年增幅度逼近五成，元大投信指出，以往存股族偏好在台股中選擇相對高息、高成長的優質龍頭股，如台積電、聯發科等都是常見標的，然而近期發現這些傳統熱門定存股不再是專寵，精選一籃子優質個股的台股高息基金竄起成為存股族新歡。

據投信投顧公會統計，從台股基金近三年定期定額扣款金額年增率來看，2018 年為負數，2019 年轉負為正、年增率為 25%，2020 年則大幅增加來到 47%，觀察定期定額扣款筆數與扣款人數年增率，同樣於 2018 年至 2020 年一路增加，並在 2020 年來到最大值，顯示愈來愈多台灣民眾利用基金來存股，並逐漸形成趨勢。

「基金比個股更適合做為退休存股！」元大投信智能退休研究團隊分析，台股基金能在眾多投資標的中脫穎而出，成為存股族新歡，主因有三：首先，「基金可分散風險」：相較於將所有資金重壓在單一個股，基金透過經理人專業，精選一籃子優質龍頭企業，相同資金下基金更能達分散風險的效果。

其次，「基金可為退休族量身打造」：存股族主要目的為長期退休理財，相較於個股投資人須自行研究財報，並時時觀察投資趨勢，避免產業走下坡而影響存股標的報酬；台股基金則倚靠經理人專業與經驗，集結一籃子優質龍頭個股外，更可依產業輪動與新趨勢快速調整持股，隨時維持基金持股動態平衡，退休理財可望「一檔搞定」，符合現代人投資習慣。

且基金還可依據退休族量身打造相關配息機制，以台股基金規模最大的「元大台灣高股息優質龍頭基金為例，便模擬定存族退休後的現金流需求，規劃每月配息與年終配息機制，讓投資人即便不上班，在享受退休生活的當下仍可望領取每月配息，並擁有加碼年終獎金 (年終配息) 的機會。

第三，「台股基金」更利於「買黑不買紅」：成功存股的關鍵之一在於逢低加碼，利用市場大跌時加碼、透過低價時買入，一樣的資金成本卻可以存下更多的單位數，有助提早達到財富自由的目標。然而台股個股在開盤期間股價持續跳動，投資人不僅無法確認「掛出的買賣價」一定會成交，更必須到收盤才能確認當日漲、跌幅。

相較之下，台股基金一天最多一個價格，且淨值可於當日出爐，因此投資人可先待淨值出爐，確認淨值「收黑」並符合自己的期望價後再決定是否買入，只要在規定時間內成功送出申購申請，並不會因價格而影響成交，更有利存股族實踐「買黑不買紅」的操作策略。