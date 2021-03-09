盤前財經大事搶先讀2021年03月09日

今日操盤前瞻

台灣 2 月進出口、CPI

OECD 經濟展望報告

法說會：台光電、巨大、儒鴻、中信金等

1.9 兆美元紓困加劇通膨風險？ 葉倫：不太可能發生

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 再度淡化市場對於 1.9 兆美元紓困案引發通膨風險的擔憂，她表示，疫情爆發前的通膨率很低，且沒有任何上升跡象，同時重申紓困法案能幫助美國於明年重回充分就業的樂觀期望。閱讀全文...

短期亂流華爾街持續看多 分析師：下一波類股輪動要角是航空、飯店

儘管股市高估值與高殖利率使投資人感到焦慮，但華爾街分析師仍持續看多股市，認為經濟持續復甦下，航空、飯店等產業將接續目前價值股類股輪動趨勢。閱讀全文...

被動元件終端需求強勁 國巨、華新科 2 月營收寫同期新高紀錄

國巨 (2327-TW) 與華新科 (2492-TW) 昨 (8) 日公告 2 月營收，受惠被動元件終端需求強勁，單月與前 2 月營收同步改寫同期新高，國巨 2 月營收 70.06 億元，月減 12.6%、年增 161%，前 2 月營收 150.18 億元，年增 151%，華新科 2 月則達近 30 億元，累計 2 月 67 億元，年增 70%。閱讀全文...

國巨 3 月營收估重返 80 億元 Q1 將改寫單季次高

被動元件國巨 (2327-TW) 持續受惠被動元件景氣向上，目前稼動率已經回升至年前 8-9 成的高檔水準，加上年後漲價效益挹注下，法人看好，國巨 3 月營收可望重返 80 億元之上，第一季營收也將季增並改寫歷史次高。閱讀全文...

三星德州廠控制晶片產能 5 月才可望復工 群聯、慧榮將受惠

受德州暴風雪襲擊影響，三星德州奧斯汀廠從農曆春節期間被迫停工，據三星向客戶發出的通知指出，NAND 控制晶片 4 月仍有超過 9 成產能受影響，整體控制晶片產能得待 5 月才可望陸續復工，在市場供給吃緊下，群聯 (8299-TW)、慧榮 (SIMO-US) 等廠商將受惠。閱讀全文...

信越宣布調漲矽利光價格 10-20% 崇越電證實將受惠

日商信越化學 (Shin-Etsu Chemical) 公告，4 月起正式調漲矽利光全產品價格，漲幅 10-20%，代理通路商崇越電 (3388-TW) 證實，已收到原廠通知，正與客戶協商漲價事宜。閱讀全文...