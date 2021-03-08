美債殖利率續領美元回升 在岸人民幣抹去今年漲幅

隨著美債殖利率繼續走揚，美元指數回升，在岸人民幣兌美元周一 (8 日) 一度抹去今年迄今漲幅。

Investing.com 數據顯示，截至台北時間周一晚間 6 時許，在岸人民幣兌美元下跌 0.51%，暫報 6.5291，跌破去年 12 月 31 日收盤價 6.5283；離岸人民幣兌美元下跌 0.50%，暫報 6.5450，為去年 12 月 23 日以來最低。

即使周一下挫，現階段人民幣匯率仍高於過去 5 年的平均水平。在彭博追蹤的 24 種主要貨幣中，人民幣是今年表現第三佳的新興貨幣。

美國參議院周六 (6 日) 批准 1.9 兆美元刺激法案，加上中國強勁的出口數據，顯示美國等主要市場需求正在回升，同時推升基準 10 年期美債殖利率，引發亞洲股市和貨幣下挫。

近周以來，人們對於全球經濟自疫情復甦的樂觀情緒，逐漸轉向對通膨與經濟過熱觸發提前升息的擔憂。中國債市雖然基本上擺脫了美債引發的市場潰敗，但陸股持續回落加上對中國經濟是否回歸正常增長的悲觀預期，已開始削弱人民幣的吸引力。

上周，北京政府將今年 GDP 增長目標設立在 6％以上，將經濟復甦重點自疫情轉移至更長期的挑戰，例如控制債務以及減少對美國的技術依賴等。