2月中國財新服務業PMI 51.5 創10個月新低

周三 (3 日) 財新公布中國 2 月份服務業 PMI 達 51.5，預期 51.5，前期 52，延續前兩月的下滑走勢，創 2020 年 5 月以來最低點。分析認為受到中國內外疫情時好時壞影響，中國服務業恢復動能進一步減少。

資料來源: 財新

之前公佈的 2 月財新中國製造業 PMI 下滑 0.6 個百分點，達 50.9，創下 2020 年 6 月以來新低。製造業和服務業 PMI 紛紛下滑，拖累財新中國綜合 PMI 降至 51.7，下滑 0.5 個百分點，雖然中國整體生產營運活動溫和擴張，但成長速度減緩至 2020 年 5 月以來新低。

財新公布的數據走勢與中國統計局一致。官方公佈的 2021 年 2 月服務業商務活動指數下滑 0.3 個百分點至 50.8，綜合 PMI 則下降 1.2 個百分點至 51.6。

分項指標

2 月份中國服務業供給、需求連續十個月保持擴張，但成長動能持續減緩。受到全球新冠疫情仍未完全受控影響，壓抑著產業前景，2 月服務業經營活動指數和新訂單指數均創過去十個月以來新低。而外需減少開始拖累總需求，服務業新出口訂單指數四個月來首度低於臨界值。

景氣展望保守已傳導至就業市場，企業出於降低成本的考量，正縮減勞動力規模。2 月服務業就業指數結束連續六個月的擴張態勢，重回衰退區間。

不過服務業投入價格保持在高檔，約在 2012 年以來的高點，顯示通膨壓力增加。另一方面，服務業企業對經濟復甦整體保持樂觀態度，特別是對全球疫情形勢好轉信心十足，2 月服務業經營預期指數較前一個月有所回升。

財新指出 2021 年 2 月份，製造業、服務業復甦動能均下滑，供需成長減緩，外需疲弱，就業和通膨壓力持續增加。但製造業和服務業對未來預期仍較樂觀，市場信心主要來自過去一年多全球對防疫經驗的累積，特別秋冬疫情大爆發的季節將結束，此外企業對未來新產品上市的前景亦信心十足。

