達爾併敦南爆發內線交易 北檢搜索約談8人到案

敦南被美國二極體大廠達爾 (DIOD-US) 併購爆發內線交易，前董事長、光寶集團創辦人宋恭源，傳出涉嫌事先透露重大利多給友人，違反證交法內線交易罪，不法獲利達 6000 萬元，台北地檢署今 (8) 日指揮調查局桃園市調查處，兵分 13 路進行搜索，約談 8 名被告以及證人到案。

敦南於 2019 年 8 月 9 日宣布，旗下轉投資、在美國掛牌的達爾科技，將以總價 133 億元、每股新台幣 42.5 元反向併購敦南，溢價幅度達 35%。

達爾在去年 9 月下旬正式公告，此收購案獲中國反壟斷主管機關核准，敦南成為其 100% 持有的子公司，並於去年 11 月 30 日下市。

根據檢調調查，宋男與單姓友人在英屬維京群島設立 SF 公司，兩人涉嫌利用假外資交易，於 2019 年 7 月間買進敦南股票，並在去年 10、11 月達爾執行收購敦南計畫期間，將持股全數賣出，2 人謀取不法獲利約 6000 萬元。

此外，宋男與單女還將併購消息透露給多名友人及親屬，藉此獲利數十萬元至數百萬元不等，均涉嫌違反證交法內線交易罪。

北檢今天指揮調查局桃園市調查處，兵分 13 路展開搜索，約談宋男、單女等 8 名被告及證人到案說明，並將陸續移送北檢複訊。